vini-jr.-e-modelo-retomam-contato-e-tem-encontro-confirmado;-saiba-mais

A modelo Day Magalhães voltou a falar sobre sua relação com Vini Jr. após a repercussão das supostas conversas íntimas que vieram a público recentemente. Segundo ela, mesmo depois da polêmica, os dois retomaram o contato e já têm planos de se encontrar pessoalmente.

Em entrevista à revista Quem, Day confirmou que foi a primeira a procurá-lo. “Sim, nós conversamos novamente. Combinamos de nos encontrar pessoalmente. Eu mandei uma mensagem a ele dizendo que não iria divulgar nenhuma foto e nenhum vídeo”, afirmou.

Leia também

Ela contou que o atacante do Real Madrid ainda não superou a exposição do caso. “Ele ainda está chateado por causa da exposição”, admitiu. Apesar disso, diz não se arrepender da decisão de ter tornado públicas as mensagens. “Não me arrependo de ter exposto as conversas, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Apenas nos chateamos”, completou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia

Instagram/Reprodução 2 de 4

Modelo brasileira, Day Magalhães revela detalhes do affair e encontros com Vini Jr.

Instagram/Reprodução 3 de 4

Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães

4 de 4

Day Magalhães

Reprodução/Instagram – dany.magh

Segundo Day, antes do episódio, os dois viviam um envolvimento discreto e sem rótulos. “O relacionamento seria algo para acontecer com o tempo, pois era algo sigiloso”, explicou.

Anteriormente, Day já havia dito que decidiu expor os prints por não concordar com a forma como Virginia Fonseca apareceu publicamente com o jogador enquanto ele ainda falava com ela.

“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele”, disse.