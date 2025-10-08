08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Vini Jr. e modelo retomam contato e tem encontro confirmado; saiba mais

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vini-jr.-e-modelo-retomam-contato-e-tem-encontro-confirmado;-saiba-mais

A modelo Day Magalhães voltou a falar sobre sua relação com Vini Jr. após a repercussão das supostas conversas íntimas que vieram a público recentemente. Segundo ela, mesmo depois da polêmica, os dois retomaram o contato e já têm planos de se encontrar pessoalmente.

Em entrevista à revista Quem, Day confirmou que foi a primeira a procurá-lo. “Sim, nós conversamos novamente. Combinamos de nos encontrar pessoalmente. Eu mandei uma mensagem a ele dizendo que não iria divulgar nenhuma foto e nenhum vídeo”, afirmou.

Leia também

Ela contou que o atacante do Real Madrid ainda não superou a exposição do caso. “Ele ainda está chateado por causa da exposição”, admitiu. Apesar disso, diz não se arrepender da decisão de ter tornado públicas as mensagens. “Não me arrependo de ter exposto as conversas, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Apenas nos chateamos”, completou.

4 imagensModelo brasileira, Day Magalhães revela detalhes do affair e encontros com Vini Jr.Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães Day MagalhãesFechar modal.1 de 4

“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia

Instagram/Reprodução2 de 4

Modelo brasileira, Day Magalhães revela detalhes do affair e encontros com Vini Jr.

Instagram/Reprodução3 de 4

Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães

4 de 4

Day Magalhães

Reprodução/Instagram – dany.magh

Segundo Day, antes do episódio, os dois viviam um envolvimento discreto e sem rótulos. “O relacionamento seria algo para acontecer com o tempo, pois era algo sigiloso”, explicou.

Anteriormente, Day já havia dito que decidiu expor os prints por não concordar com a forma como Virginia Fonseca apareceu publicamente com o jogador enquanto ele ainda falava com ela.

“Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele”, disse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost