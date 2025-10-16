Vini Jr. é o único brasileiro entre os mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes

A revista norte-americana Forbes divulgou, nesta quinta-feira (16/10), a lista atualizada dos dez jogadores mais bem pagos do futebol mundial, e Vinicius Jr. segue como o principal nome brasileiro entre as estrelas do esporte.

O atacante do Real Madrid ocupa a sexta colocação, com ganhos anuais de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 340 milhões). Aos 25 anos, o camisa 7 se consolida como um dos atletas mais valiosos do planeta.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/Instagram Lionel Messi Reprodução/x: @Argentina Mbappé Reprodução/Instagram: @realmadrid Reprodução Voltar

Próximo

O ranking é liderado por Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, que fatura 280 milhões de dólares por temporada. Lionel Messi, do Inter Miami, aparece em segundo com 130 milhões, enquanto Karim Benzema, do Al Ittihad, fecha o pódio com 104 milhões.

A equipe de Vini ainda emplaca outros dois nomes na relação, Kylian Mbappé, em quinto, e Jude Bellingham, em nono. Já o jovem Lamine Yamal, de 18 anos, do Barcelona, completa o top 10 com 43 milhões de dólares por ano.

Top 10

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 280 milhões de dólares Lionel Messi (Inter Miami) – 130 milhões de dólares Karim Benzema (Al-Ittihad) – 104 milhões de dólares Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 milhões de dólares Erling Haaland (Manchester City) – 85 milhões de dólares Vinicius Jr. (Real Madrid) – 60 milhões de dólares Mohamed Salah (Liverpool) – 55 milhões de dólares Sadio Mané (Al-Nassr) – 54 milhões de dólares Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 milhões de dólares Lamine Yamal (Barcelona) – 43 milhões de dólares