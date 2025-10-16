16/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Vini Jr. é o único brasileiro entre os mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vini-jr.-e-o-unico-brasileiro-entre-os-mais-bem-pagos-do-mundo,-segundo-a-forbes

A revista norte-americana Forbes divulgou, nesta quinta-feira (16/10), a lista atualizada dos dez jogadores mais bem pagos do futebol mundial, e Vinicius Jr. segue como o principal nome brasileiro entre as estrelas do esporte.

O atacante do Real Madrid ocupa a sexta colocação, com ganhos anuais de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 340 milhões). Aos 25 anos, o camisa 7 se consolida como um dos atletas mais valiosos do planeta.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Reprodução/x: @Argentina
Lionel MessiReprodução/x: @Argentina
Reprodução/Instagram: @realmadrid
MbappéReprodução/Instagram: @realmadrid
Reprodução
Reprodução

Leia Também

O ranking é liderado por Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, que fatura 280 milhões de dólares por temporada. Lionel Messi, do Inter Miami, aparece em segundo com 130 milhões, enquanto Karim Benzema, do Al Ittihad, fecha o pódio com 104 milhões.

A equipe de Vini ainda emplaca outros dois nomes na relação, Kylian Mbappé, em quinto, e Jude Bellingham, em nono. Já o jovem Lamine Yamal, de 18 anos, do Barcelona, completa o top 10 com 43 milhões de dólares por ano.

Top 10

  1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 280 milhões de dólares
  2. Lionel Messi (Inter Miami) – 130 milhões de dólares
  3. Karim Benzema (Al-Ittihad) – 104 milhões de dólares
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 milhões de dólares
  5. Erling Haaland (Manchester City) – 85 milhões de dólares
  6. Vinicius Jr. (Real Madrid) – 60 milhões de dólares
  7. Mohamed Salah (Liverpool) – 55 milhões de dólares
  8. Sadio Mané (Al-Nassr) – 54 milhões de dólares
  9. Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 milhões de dólares
  10. Lamine Yamal (Barcelona) – 43 milhões de dólares

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost