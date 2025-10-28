Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO

Alguns minutos após após anunciarem publicamente o namoro em uma publicação conjunta no Instagram, Vini Jr. e Virginia Fonseca foram vistos deixando juntos o hotel onde ocorreu o pedido. O casal saiu de braços dados, enquanto a influenciadora carregava diversos balões vermelhos e um grande urso de pelúcia da mesma cor, símbolos do momento romântico que marcou o início oficial do relacionamento.

O registro da saída rapidamente circulou nas redes sociais, reforçando o clima de celebração em torno do novo casal. A imagem foi interpretada por fãs como a confirmação definitiva do envolvimento entre o jogador e a influenciadora, após meses de especulações e aparições discretas.

Mais cedo, a publicação feita pelos dois, com um cenário decorado com pétalas de rosa e balões em formato de coração, já havia ultrapassado 1,7 milhão de curtidas em apenas 15 minutos.