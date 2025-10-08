Após muita polêmica envolvendo o romance que teve com Virginia Fonseca, Vini Jr. resolveu se manifestar pela primeira vez sobre o caso. Através dos stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (8/10), o jogador se desculpou por seu comportamento e encheu a influenciadora de elogios.
“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, começou ele.
E falou sobre as idas da ex-mulher de Zé Felipe para Madrid: “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo”, afirmou.
Elogios
Ainda na publicação, ele encheu Virginia Fonseca de elogios: “Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, declarou.
E finalizou: “Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, concluiu.
Vini Jr. e Virginia Fonseca romperam o romance após exposed de conversas do jogador com outras mulheres
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Vini Jr. fala pela primeira vez sobre romance com Virginia Fonseca
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia
Virginia e Vini Jr.
Virginia viajou a Madrid e está hospedada na casa do jogador Vini Jr.
