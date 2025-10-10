10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Vini Jr. faz post com música viral e coração e internautas apontam indireta para Virginia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vini-jr.-faz-post-com-musica-viral-e-coracao-e-internautas-apontam-indireta-para-virginia

Parece que Vini Jr. resolveu mandar uma jogada só pra Virginia! Nesta sexta-feira (10/10), o craque postou uma foto comemorando seu gol, mandando beijo para o “povo brasileiro”. O detalhe que chamou atenção foi a trilha sonora: a música “Eu vou na sua casa”, de Felipe Amorim, acompanhada de um emoji de coração. Curiosamente, quem viralizou a canção no país foi justamente a influenciadora.

Na manhã desta sexta-feira (10/10), na partida em que a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 0, Vini Jr. marcou um gol e aproveitou a comemoração para mandar um beijo para as câmeras. Questionado sobre a quem dedicou o gol, o atacante afirmou que a homenagem era para a torcida: “Ah, pro povo brasileiro né. A gente tá na preparação para a Copa do Mundo, cada jogo é importante”.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Reprodução Instagram Vini.Jr
Vini Jr se pronuncia após fim de affair com VirginiaReprodução Instagram Vini.Jr
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de VirginiaReprodução/TikTok @vinijr

Leia Também

No entanto, parece que não foi só a torcida que recebeu um beijo. Nos Stories do Instagram, Vini compartilhou um vídeo do momento exato da comemoração e, além de incluir um coração vermelho, escolheu como trilha sonora uma das músicas preferidas de Virginia. A influenciadora foi responsável por viralizar a canção e até ganhou um buquê de flores gigantesco do cantor como agradecimento.

Vale lembrar que o portal LeoDias descobriu que, durante o breve romance entre Vini Jr. e Virginia, que chegou a levar a influenciadora a viajar três vezes para Madrid, o jogador continuou conversando com outras mulheres. Virginia, então, decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Vini publicou um pedido de desculpas e admitiu ter cometido erros com a influenciadora digital.

Além disso, o camisa 7 do Real Madrid afirmou que esse não é o tipo de relação que deseja construir: “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, afirmou. Ele ainda reforçou que pretende recomeçar com mais maturidade: “A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost