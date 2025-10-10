Vini Jr. faz post com música viral e coração e internautas apontam indireta para Virginia

Parece que Vini Jr. resolveu mandar uma jogada só pra Virginia! Nesta sexta-feira (10/10), o craque postou uma foto comemorando seu gol, mandando beijo para o “povo brasileiro”. O detalhe que chamou atenção foi a trilha sonora: a música “Eu vou na sua casa”, de Felipe Amorim, acompanhada de um emoji de coração. Curiosamente, quem viralizou a canção no país foi justamente a influenciadora.

Na manhã desta sexta-feira (10/10), na partida em que a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 0, Vini Jr. marcou um gol e aproveitou a comemoração para mandar um beijo para as câmeras. Questionado sobre a quem dedicou o gol, o atacante afirmou que a homenagem era para a torcida: “Ah, pro povo brasileiro né. A gente tá na preparação para a Copa do Mundo, cada jogo é importante”.

Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul

Vini Jr se pronuncia após fim de affair com Virginia

No entanto, parece que não foi só a torcida que recebeu um beijo. Nos Stories do Instagram, Vini compartilhou um vídeo do momento exato da comemoração e, além de incluir um coração vermelho, escolheu como trilha sonora uma das músicas preferidas de Virginia. A influenciadora foi responsável por viralizar a canção e até ganhou um buquê de flores gigantesco do cantor como agradecimento.

Vale lembrar que o portal LeoDias descobriu que, durante o breve romance entre Vini Jr. e Virginia, que chegou a levar a influenciadora a viajar três vezes para Madrid, o jogador continuou conversando com outras mulheres. Virginia, então, decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Vini publicou um pedido de desculpas e admitiu ter cometido erros com a influenciadora digital.

Além disso, o camisa 7 do Real Madrid afirmou que esse não é o tipo de relação que deseja construir: “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, afirmou. Ele ainda reforçou que pretende recomeçar com mais maturidade: “A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.