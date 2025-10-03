Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Vini Jr. causou burburinhos nas redes sociais nesta sexta-feira (3/10) ao deixar um recado público para Virginia Fonseca, que vem sendo apontada como seu novo affair.

A influenciadora digital atualizou suas redes com um clique ao lado das amigas Tainá Militão, Duda Freire e Lidia Souza durante um banho de sauna.

O comentário de Vini Jr.

Nos comentários da postagem, o atacante do Real Madrid fez questão de marcar presença: “Vida boa”, escreveu o atleta, acrescentando emojis de apaixonado ao post.

Internautas não deixaram a interação passar despercebida e também reagiram: “Agora só falta assumir”, comentou um perfil. “Eita que ele está apaixonado”, escreveu outro.

Virginia em Madrid

Vale lembrar que Virginia está atualmente aproveitando momentos de lazer em Madrid, na Espanha. Nos stories do Instagram recentemente, a apresentadora do SBT não escondeu que está hospedada na casa do craque da Seleção Brasileira.

Vini Jr., inclusive, virou assunto por não aparecer nos stories de Virginia. A influenciadora chegou a filmar o jogador Éder Militão, marido de Tainá Militão, durante um momento de confraternização com amigos na mansão de Vini.

Outro que também apareceu por um momento, mas logo fugiu para não ser filmado, foi João Victor, melhor amigo e assessor de Vini Jr., que vem sendo apontado como affair de Duda Freire, amiga de Virginia.

O atacante, no entanto, ainda não apareceu nos stories de Virginia.