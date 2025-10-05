Vini Jr. manda recado após Virginia usar camisa com seu nome

Vini Jr. não deixou passar despercebida a homenagem feita por Virginia Fonseca, apontada como seu possível affair.

Neste sábado (4/10), Virginia acompanhou a partida do Real Madrid, time de Vini Jr., contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Para o jogo, a influenciadora vestiu a camisa do clube espanhol com o nome e o número do atacante, que ainda continha uma dedicatória especial do jogador.

Ela compartilhou fotos do look nas redes sociais, e o post rapidamente viralizou.

A resposta de Vini Jr.

Após o término da partida, Vini Jr. comentou a homenagem nas redes de Virginia: “Hala Madrid hahaha”, escreveu, adicionando um emoji de coração ao comentário.

A expressão, muito usada pelos torcedores do Real Madrid, pode ser traduzida como “Vamos Madrid” ou “Avante Madrid”.

Outro detalhe que chamou atenção nos comentários da postagem foi que, entre todas as interações, o único curtido por Virginia Fonseca foi o comentário feito pelo atacante.