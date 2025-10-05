05/10/2025
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: 'Extraordinária cantora'
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de "Vale Tudo" revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de "Vale Tudo" e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Vini Jr. manda recado após Virginia usar camisa com seu nome

Vini Jr. não deixou passar despercebida a homenagem feita por Virginia Fonseca, apontada como seu possível affair.

Neste sábado (4/10), Virginia acompanhou a partida do Real Madrid, time de Vini Jr., contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Post que viralizou

Para o jogo, a influenciadora vestiu a camisa do clube espanhol com o nome e o número do atacante, que ainda continha uma dedicatória especial do jogador.

Ela compartilhou fotos do look nas redes sociais, e o post rapidamente viralizou.

8 imagensVirginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.Virginia Fonseca e Vini Jr.Fechar modal.1 de 8

Vini Jr. mandou recado após homenagem de Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.2 de 8

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Reprodução/Instagram3 de 8

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.4 de 8

5 de 8

Reprodução/Instagram6 de 8

7 de 8

Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”

Aitor Alcalde/Getty Images e reprodução/Instagram8 de 8

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.

A resposta de Vini Jr.

Após o término da partida, Vini Jr. comentou a homenagem nas redes de Virginia: “Hala Madrid hahaha”, escreveu, adicionando um emoji de coração ao comentário.

A expressão, muito usada pelos torcedores do Real Madrid, pode ser traduzida como “Vamos Madrid” ou “Avante Madrid”.

Outro detalhe que chamou atenção nos comentários da postagem foi que, entre todas as interações, o único curtido por Virginia Fonseca foi o comentário feito pelo atacante.

