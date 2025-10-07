Vini Jr. marcou viagem com modelo para um dia após Virginia ir embora da Espanha pela 1ª vez

O portal LeoDias descobriu que Vini Jr. não só conversou com outras mulheres enquanto conhecia Virginia Fonseca, como também planejou uma viagem com uma delas: a modelo brasileira Anna Carolina, que mora na Inglaterra. Um detalhe, no entanto, chama ainda mais atenção: o atleta marcou a viagem para Málaga no dia 4 de setembro. Para quem não se lembra, essa foi a data em que Virginia Fonseca retornou da sua primeira viagem à Espanha, quando esteve em Madri e Marbella e passeou de iate com o jogador e alguns amigos.

A viagem foi marcada em 27 de agosto, quando os boatos da proximidade de Virginia e Vini já circulavam. Na ocasião, o atleta teria convidado Anna e uma amiga dela para irem até Málaga no dia 3 de setembro. Em contato com o portal LeoDias, a modelo revelou que em 30 de agosto ele pediu para que a viagem ocorresse no dia 4; Virginia viajou com os amigos para a Espanha, com planos de ir à Madrid e Málaga, em 31 de agosto. Ou seja, a conversa e a viagem aconteciam ao mesmo tempo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Voltar

Próximo

Ainda segundo Anna, a conversa com Vini sempre pendia para ele pedir fotos ou vídeos sensuais da modelo. A viagem teria sido marcada, mas o jogador mandou apenas a reserva das passagens e não os bilhetes em si, o que, de acordo com a modelo, deixou-a desconfiada de que a viagem não ocorreria.

“Estavamos falando sempre, aí desde o dia 1 de setembro ele sumiu e já tinha combinado na semana anterior a viagem, mas sem a passagem. Aí foi quando Virginia foi para Madri de jato com os amigos, ele sumiu. Aparece um dia antes [da viagem, no dia 3], mandando a passagem que era para o dia 4, iria eu e minha amiga”.

O jogador teria tentado contornar a situação, mas ainda assim, não agradou Anna com sua resposta. A modelo então, gravou um áudio, direto e reto, no qual disse a Vini Jr. para contratar uma plataforma de conteúdos adultos se quisesse se satisfazer, pois ela não servia para isso. Entre outros termos, ainda chamou o brasileiro de “maníaco” e “egocentrista”. A conversa, você confere no final deste texto, na íntegra.

Desde então, os dois não se falaram muito, e, segundo Anna, sem conteúdo sexual, sendo o último contato em 29 de setembro, na última segunda-feira do mês.

O portal LeoDias procurou a assessoria de Vini Jr., que não retornou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Leia a transcrição do áudio na íntegra!

“Não sei com que tipo de mulher você tá acostumada a lidar, acredito que com muitas meninas que fazem o que você quer porque você é o Vini Jr. Eu entendo a sua posição, sei que você é uma pessoa muito famosa. Mas eu não vou ficar me submetendo a fazer coisas porque você quer, sendo que eu não me sinto valorizada para isso. Se você gosta tanto de vídeos, veja Onlyfans de garotas, de meninas. Eu não vou ficar fazendo vídeo pra te satisfazer, te deixar tranquilinho, relaxado.

Até porque no momento de uma viagem foi foi super… Não foi nem um pouco assim… não se preocupou nenhum momento com como eu estava, não mandou mensagem o final de semana inteiro… Então essa conta não tem que ser depositada somente em mim, até porque você não passou nenhum tipo de confiança na viagem, você ficou dias sem falar comigo.

Além de, acho que uma viagem de confirmação, ou até mesmo a passagem antecipada, ela já daria essa confiança tanto pra mim quanto pra minha amiga. Você não passou confiança pra ninguém. Então assim, mesmo depois, quando já estava próximo [do dia da viagem], eu ainda tentei mudar de ideia pra ir, mas mesmo assim não foi viável pra você, porque o viável não era só a minha presença, né, eram duas garotas, que ficava mais viável pra você.

Então assim, eu não sou o tipo de mulher que tá aqui pra ficar satisfazendo vontades de homens que não estando me dando prazer ou sendo agradáveis comigo para estar me abrindo dessa maneira, entendeu? Se você tá acostumado com os outros te mandarem video, fazer o que você quiser, legal. admiro… Não admiro não! Falei errado. Eu entendo. Fiz a colocação totalmente errada aqui, não admiro não.

Mas eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X video, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade.

Sei que você não é uma pessoa que tá acostumada a escutar verdades, mas eu sou uma pessoa que eu não posso trair a minha verdade pra agradar outra pessoa. Eu não tô aqui pra ficar fazendo vontades suas, me desculpa mesmo. Pela admiração por você, como atleta, eu não quero perder essa admiração por você.

Então vamos ficar na boa, na amizade, porque eu acho que já não dá muito mais certo. Pra mim ir pra Madri ou qualquer outro lugar, só pra dar pra você, me desculpe, essa não sou eu, e eu nunca vou ser o tipo de mulher que fala ‘ai, eu já dei pro Vini Jr.’, isso vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Acho que não, pelo contrário, vou me sentir mal de ser usada e me trair comigo mesma.

Não sou esse tipo de pessoa, já tinha falado pra você quando acordei de manhã que você tinha me machucado e você vem me pedir um vídeo? Você é uma pessoa super egocentrista, na minha opinão. De verdade, eu desejo o melhor pra você, boa semana e se cuida.”