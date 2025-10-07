Vini Jr. mudou a data da passagem de affair por conta da ida de Virginia à Espanha

07/10/2025
Uma das affair de Vini Jr., Anna Silva, participou do “Jornal dos Famosos” desta terça-feira (7/10) e abriu o jogo sobre a relação com o atleta. A modelo, que mora na Inglaterra, revelou que o jogador chegou a comprar passagens aéreas para que ela e uma amiga fossem até a sua casa, na Espanha, para passar alguns dias, mas em cima da hora teve as datas da reservas alteradas por conta da presença de Virginia na mansão no jogador em Marbella, na costa espanhola.

A micropigmentadora explicou que, a princípio, o jogador havia a convidado junto de mais uma amiga para viajar para Marbella no dia 27 de agosto, alterando a data posteriormente para o dia 3 de setembro, e por fim, enviando as passagens somente para o dia 4 de setembro.

Veja as fotos

Reprodução / montagem @ac.sntn / @vinijr
Reprodução / montagem @ac.sntn / @vinijr
Reprodução Instagram / montagem @ac.sntn / @vini jr
Reprodução Instagram / montagem @ac.sntn / @vini jr
Portal LeoDias
Fim do passeio! Virginia e Vini Jr. são vistos deixando iate na EspanhaPortal LeoDias
Reprodução / @virginia
Virginia abre álbum de fotos de dia de curtição na Espanha com Vini Jr.Reprodução / @virginia

Com as mudanças de datas em cima da hora, a amiga de Anna desistiu de ir até a casa do jogador, e a própria depois entendeu que tais alterações coincidiam com os dias em que a Virginia estava no local.

“Na hora que eu vi, que eu entendi, que a viagem seria no dia 3, ele mudou para o dia 4, eu entendi o porquê. Porque no dia 3 era o dia que ela [Virginia] estava com ele em Marbella”, explicou Anna.

Virginia embarcou no dia 31 de agosto para Madrid, ao lado de alguns amigos como Duda Freire, Hebert Gomes, Rafa Uccman e Nikolas Miguel. O grupo ficou hospedado primeiramente na capital da Espanha, em uma casa junto com o próprio Vini Jr, e posteriormente seguiram todos para a mansão do atleta em Marbella, onde foram flagrados juntos a primeira vez ao deixar o passei de Iate.

