Vini Jr. ostenta relógio cravejado de diamantes que toca trilha sonora de filme. Veja valor!

Neste sábado, (18/10), Vini Jr. exibiu uma de suas aquisições mais luxuosas nas redes sociais. O atacante do Real Madrid comprou um relógio avaliado em nada menos que R$3 milhões. Além de ser um modelo de luxo cravejado com centenas de diamantes, o acessório tem um detalhe exclusivo: ele toca a trilha sonora do filme “O Poderoso Chefão”.

Vini compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto da joia rara, criada pela joalheria Jacob & Co em parceria com a Paramount Pictures, que cedeu os direitos de imagem e da trilha sonora do filme clássico de Francis Ford Coppola. Batizado de “Opera Godfather”, o relógio é uma peça única e totalmente artesanal.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vini Jr. exibe relógio de R$3 milhões Foto/Jacob & Co Vini Jr. exibe relógio de R$3 milhões Foto/Jacob & Co Vini Jr. CBF Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão Reprodução/X Vini Jr Reprodução/X: @realmadrid Vini Jr comemora gol com a torcida do Real Madrid Reprodução/X: @realmadrid Voltar

Próximo

O design é inspirado em diversos detalhes do clássico do cinema, incluindo miniaturas de personagens, um piano e até o pôster do filme, tudo integrado à complexa mecânica do relógio. Produzido em ouro de 18 quilates, ele mede 49 mm e é cravejado com 148 diamantes. Como diferencial, o relógio ainda toca a icônica trilha sonora do filme.

Vale lembrar que craque do Real Madrid adquiriu a peça há alguns meses e desde então já foi visto usando o relógio, que combina engenharia sofisticada aos detalhes cinematográficos, em diferentes eventos. Entre os brasileiros, existe apenas um seleto grupo de colecionadores, incluindo Neymar Jr, que também tem o mesmo modelo, mas na cor preta.