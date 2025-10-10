vini-jr.-pretende-pedir-folga-ao-real-madrid-para-vir-ao-brasil-encontrar-virginia

O imbróglio entre Vini Jr. e Virginia Fonseca continua dando o que falar e ganhando novos capítulos. Mesmo após o pronunciamento do jogador, em que pediu desculpas publicamente à influenciadora, ele não esconde o desejo de se reconciliar. Segundo informações antecipadas pelo colunista Lucas Pasin e confirmadas pelo portal LeoDias, o craque do Real Madrid pretende viajar ao Brasil para conversar pessoalmente com Virginia. Conversamos com fontes próximas ao jogador, que revelaram detalhes dos bastidores dessa possível viagem.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias, Vini Jr. planeja solicitar dois dias de folga ao Real Madrid para se encontrar com a influenciadora. No entanto, o pai do atleta e sua equipe jurídica estariam contra a ideia, acreditando que a viagem poderia comprometer sua imagem e gerar atrito com o clube espanhol.

Enquanto a possível visita não se concretiza, Vini Jr. teria “enviado” Lidia Sousa, sua melhor amiga, e o namorado dela, que integra o corpo jurídico do jogador, para fazer o “meio de campo” com Virginia. Lidia estaria hospedada na mansão da influenciadora em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Lidia é uma das pessoas que aparece na foto compartilhada por Virginia durante sua última ida a Madri, na qual ela aparece na sauna ao lado de Tainá Militão e Duda Freire de biquíni.

Entenda o caso

O imbróglio entre o casal começou após o portal LeoDias expor com exclusividade prints de conversas de Vini Jr. com modelos enquanto ele mantinha um affair com Virginia. Após a influenciadora colocar um ponto final no relacionamento, o jogador publicou um pedido de desculpas em seu Instagram. No texto, ele admite ter se descuidado e mantido conversas com outras mulheres durante o affair.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir. A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes”, disse o jogador.

Vini Jr. aproveitou para elogiar a influenciadora e reconhecer os esforços dela: “Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”.

O jogador encerrou a mensagem assumindo total responsabilidade pelo episódio e reafirmando a intenção de recomeçar o relacionamento de forma transparente: “Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”