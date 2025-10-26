Vini Jr. protagoniza provocações e briga no clássico; veja a treta

No clássico mais quente da temporada, neste domingo (26/10) Vinícius Júnior encarnou o “Malvadeza” em sua forma mais pura: discutiu, provocou e enfrentou Lamine Yamal em um duelo que extrapolou os limites do jogo. O Bernabéu virou um caldeirão de tensão, e a confusão se espalhou entre jogadores e comissões técnicas, transformando o pós-jogo em um espetáculo à parte.

A irritação do brasileiro começou ainda no segundo tempo, quando Xabi Alonso decidiu substituí-lo aos 27 minutos, colocando Rodrygo em campo. A decisão foi mal recebida por Vinícius, que reagiu de forma exaltada. “Eu, eu?”, questionou ao perceber que seria o escolhido para sair. Em seguida, deixou o gramado proferindo palavrões e seguiu diretamente aos vestiários, sem cumprimentar o treinador. Pouco depois, retornou ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vini Jr. perde a paciência e briga com Yamal após o El Clásico Reprodução/X Vini Jr no Real Madrid (Reprodução) Reprodução Voltar

Próximo

Minutos mais tarde, o clima esquentou novamente. Após a expulsão de Pedri, já nos acréscimos, uma discussão se formou entre os dois bancos de reservas, envolvendo atletas e membros das comissões técnicas. Vinícius Júnior e Lamine Yamal foram os principais protagonistas da briga, que precisou ser contida por companheiros e seguranças.

Segundo imagens divulgadas pelo DAZN e o jornal Marca, as provocações entre Vini e Yamal vinham desde o primeiro tempo. Em um dos lances, o atacante do Real Madrid se aproximou do jovem espanhol e disparou: “Você sempre fala da gente fora de campo, sempre fala lá fora… Fale agora aqui dentro! Fale aqui dentro!”. Durante a partida, o brasileiro também ironizou o desempenho do rival: “Hoje você só toca a bola para trás”.

Após o apito final, os dois voltaram a se confrontar. Vini Jr. repetiu o gesto de “fala muito” em direção ao adversário, acompanhado de Carvajal, lateral do Real Madrid, em meio a uma confusão generalizada entre os elencos. “Você fala muito, fala muito!”, gritou o brasileiro enquanto era contido pelos colegas.

A provocação teve origem fora de campo. Durante a semana, Lamine Yamal participou de uma conversa com o streamer Ibai Llanos, na qual acusou o Real Madrid de “roubar” no Campeonato Espanhol e ironizou vitórias e gols contra o rival, o que irritou o elenco merengue. As declarações aumentaram a rivalidade e contribuíram para o clima tenso no clássico.

Após a partida, jogadores do Real Madrid responderam às provocações nas redes e entrevistas. “Falar é fácil. Hala Madrid sempre!”, escreveu Bellingham, autor do gol da vitória. O volante Tchouaméni também se manifestou: “Se Lamine quer falar, não tem problema. No fim, a partida se joga no campo e, hoje, a gente ganhou”.

Do lado catalão, De Jong saiu em defesa do companheiro, classificando a reação dos adversários como “exagerada”.Tentando amenizar o episódio, o técnico Xabi Alonso preferiu valorizar o desempenho de Vinícius e afirmou que tratará o comportamento do jogador internamente.

“Deixe-me focar nas coisas bonitas, nas coisas boas. Nós fomos muito bem e Vini foi uma grande parte disso, ele foi muito bem”, declarou. O treinador completou: “Vamos conversar sobre a reação dele, com certeza… vamos conversar em particular. Agora quero me concentrar nas coisas boas”.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a 27 pontos e manteve a liderança da La Liga, enquanto o Barcelona permanece em segundo lugar, com 22 pontos.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!