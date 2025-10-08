Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Após dias de rumores e exposições envolvendo supostos affairs, Vini Jr. se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a polêmica. Em uma nota publicada nos stories do Instagram nesta terça-feira (8/10), o atleta reconheceu erros, pediu desculpas a Virginia Fonseca e falou sobre o que aprendeu com a situação.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o jogador.

Nos últimos dias, modelos como Day Magalhães e Anna Silva divulgaram conversas íntimas e alegaram ter vivido um envolvimento com Vini Jr. enquanto ele estaria se relacionando com Virginia Fonseca. Na nota, o atleta faz elogios à influenciadora e assume ter decepcionado:

Veja os prints de Vini Jr. que fizeram Virginia terminar com o jogador

“A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes (…). Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.”

6 imagens Fechar modal. 2 de 6

Prints do jogador com outra mulher durante affair com Virginia

Reprodução/Leo Dias 3 de 6

Reprodução/Leo Dias 4 de 6

Reprodução/Leo Dias 5 de 6

Reprodução/Leo Dias 6 de 6

Reprodução/Leo Dias

O jogador afirma ter refletido sobre suas atitudes e expressa o desejo de recomeçar de forma mais transparente: “Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”.