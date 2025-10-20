Remember? Virginia Fonseca mudou o visual e publicou um carrossel de fotos para mostrar o novo cabelo aos seguidores. Entre os comentários, estava o de Vini Jr., ex-affair da influencer.
O jogador reagiu com emojis de coração e chamou atenção: ele recebeu mais de 24,8 mil curtidas. Confira:
Vini Jr. reage após Virginia mudar o visual; veja comentário
A vitória do Real Madrid por 1 x 0 sobre o Getafe fora de casa teve Vini Jr. como protagonista. Apesar de não ter balançado as redes, o brasileiro deixou os adversários irritados e provocou duas expulsões. Durante a partida, as câmeras flagraram o momento em que o atacante do Real e o zagueiro espanhol Juan Iglesias discutiram em campo.
Veja o momento:
Jorge Iglesias (jogador desse lance) fala para Vinicius: “É por isso que todo mundo te odeia, aprenda com seus companheiros.”
Mbappé e Militão foram defender o Vini. pic.twitter.com/7z5vrebbID
— MADRIDISTAS (@MADRlDISTAS) October 19, 2025
Nas imagens, é possível verificar que Iglesias profere as seguintes palavras, enquanto é contido por Militão e Mbappé:
“É por isso que todo mundo te odeia. Aprenda com seus companheiros”.
Após o duelo, Iglesias falou sobre a confusão com Vini Jr. Segundo ele, discussões desse tipo ficam dentro de campo.
“São coisas que ficam em campo, mas há coisas que não podem ser permitidas. E quando não se respeita, essas coisas acontecem”, disse o zagueiro.