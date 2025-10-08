08/10/2025
Vini Jr. se declara para Virginia Fonseca: “Parceira incrível”

Após dias de especulações e polêmicas envolvendo supostos affairs, Vinícius Jr., atacante do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez sobre o relacionamento com Virginia Fonseca. O jogador publicou uma nota nos stories do Instagram nesta terça-feira (8/10), elogiando a influenciadora e assumindo que cometeu erros durante o envolvimento.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o atleta.

Vini Jr. chamou Virginia de “mulher incrível” e se declarou. “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.”

Prints do jogador com outra mulher durante affair com Virginia

Nota publicada por Vini Jr

Prints do jogador com outra mulher durante affair com Virginia

O jogador também reconheceu que não correspondeu às expectativas e pediu desculpas publicamente:

“Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.”

Na parte final do comunicado, o atleta afirma que quer recomeçar com mais transparência e maturidade:

“Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”

A nota foi publicada após a repercussão de relatos de duas modelos — Day Magalhães e Anna Silva — que afirmam ter se relacionado com o jogador enquanto ele estaria envolvido com Virginia.

