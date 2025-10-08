Vini Jr. se declara para Virginia Fonseca: “Parceira incrível”

Após dias de especulações e polêmicas envolvendo supostos affairs, Vinícius Jr., atacante do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez sobre o relacionamento com Virginia Fonseca. O jogador publicou uma nota nos stories do Instagram nesta terça-feira (8/10), elogiando a influenciadora e assumindo que cometeu erros durante o envolvimento.
“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o atleta.
Vini Jr. chamou Virginia de “mulher incrível” e se declarou. “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.”
O jogador também reconheceu que não correspondeu às expectativas e pediu desculpas publicamente:
“Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.”
Na parte final do comunicado, o atleta afirma que quer recomeçar com mais transparência e maturidade:
“Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”
A nota foi publicada após a repercussão de relatos de duas modelos — Day Magalhães e Anna Silva — que afirmam ter se relacionado com o jogador enquanto ele estaria envolvido com Virginia.