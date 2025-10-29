29/10/2025
Vini Jr. se desculpa por reação ao ser substituído no El Clásico. Veja

Vinicius Júnior apareceu mais uma vez nas redes sociais para se desculpar pela atitude no El Clásico, no último domingo (26/10). O camisa 7 do Real Madrid demonstrou revolta, com direito a xingamentos, quando viu que seria substituído aos 27 minutos do segundo tempo. Nesta quarta-feira (29/10), o atacante lamentou a forma como reagiu.

Veja:

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.

A veces la pasión me gana por…

— Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Na publicação, Vini afirma que pediu perdão aos companheiros de time no treino da manhã desta quarta-feira (29/10).

“Às vezes, a paixão me domina porque sempre quero vencer e ajudar a minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia”, escreveu o brasileiro.

O Real Madrid venceu o clássico nacional contra o Barcelona, por 2 x 1, disputado no Santiago Bernabéu. No segundo gol dos Merengues, a jogada foi armada por Vini, que fazia boa atuação, recebida na área para Éder Militão ajeitar e Jude Bellingham finalizar.

