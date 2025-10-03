Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Se antes as visitas de Virginia à mansão de Vini Jr. em Madrid, na Espanha, eram deixadas em sigilo, nesta sexta-feira (3/10), os famosos deixaram a discrição de lado. A influenciadora compartilhou várias fotos ao lado de Tainá Militão e Duda Freire na sauna da casa do jogador, que em questão de segundos deixou um comentário com uma mensagem apaixonada na publicação.

“Vida boa”, escreveu Vini Jr apenas 44 segundos depois que a postagem de Virginia foi publicada nas redes sociais.

Esta é a terceira vez que a apresentadora aproveita a hospitalidade de Vini Jr. e, como de praxe, compartilhou várias fotos nos stories com detalhes que não deixam dúvidas sobre onde a suposta affair do ponta-esquerda está hospedada.

Desta vez, porém, Virginia dividiu as tarde na capital espanhola com Tainá Militão, recém-casada com Éder Militão, zagueiro e também titular do Real Madrid. Ao lado da esposa do jogador, a influenciadora publicou registros com os “parças” do time espanhol e curtiu um “jantar secreto” em um restaurante da capital espanhola.

Além disso, ela também postou uma declaração ao possível affair e talvez uma indireta ao ex. “Eu me apaixonei”, apareceu cantando nos stories ao som de Zé Vaqueiro.