03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Se antes as visitas de Virginia à mansão de Vini Jr. em Madrid, na Espanha, eram deixadas em sigilo, nesta sexta-feira (3/10), os famosos deixaram a discrição de lado. A influenciadora compartilhou várias fotos ao lado de Tainá Militão e Duda Freire na sauna da casa do jogador, que em questão de segundos deixou um comentário com uma mensagem apaixonada na publicação.

“Vida boa”, escreveu Vini Jr apenas 44 segundos depois que a postagem de Virginia foi publicada nas redes sociais.

8 imagensVini Jr. e Virginia na academia da casa do jogador do Real Madrid Virginia viajou a Madrid e está hospedada na casa do jogador Vini Jr.Virginia e Vini Jr.Virginia e Taina MilitãoVirginia posta vídeo e web indica que foi gravado no closet de Vini JrFechar modal.1 de 8

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia2 de 8

Vini Jr. e Virginia na academia da casa do jogador do Real Madrid

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia3 de 8

Virginia viajou a Madrid e está hospedada na casa do jogador Vini Jr.

Reprodução/X4 de 8

Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais5 de 8

Virginia e Taina Militão

Reprodução/Instagram6 de 8

Virginia posta vídeo e web indica que foi gravado no closet de Vini Jr

Reprodução/Instagram @virginia; Reprodução/Instagram @vinijr7 de 8

Em meio a rumores de affair com Vini Jr., Virginia viaja para Madrid

Instagram/Reprodução8 de 8

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia

Leia também

Esta é a terceira vez que a apresentadora aproveita a hospitalidade de Vini Jr. e, como de praxe, compartilhou várias fotos nos stories com detalhes que não deixam dúvidas sobre onde a suposta affair do ponta-esquerda está hospedada.

Desta vez, porém, Virginia dividiu as tarde na capital espanhola com Tainá Militão, recém-casada com Éder Militão, zagueiro e também titular do Real Madrid. Ao lado da esposa do jogador, a influenciadora publicou registros com os “parças” do time espanhol e curtiu um “jantar secreto” em um restaurante da capital espanhola.

Além disso, ela também postou uma declaração ao possível affair e talvez uma indireta ao ex. “Eu me apaixonei”, apareceu cantando nos stories ao som de Zé Vaqueiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost