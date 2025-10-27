Vini Jr se pronuncia pela primeira vez após polêmica no El Clásico

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 x 1 neste domingo (26/10), em partida realizada no Santiago Bernabéu. Diante de sua torcida, uma cena chamou muita atenção além do resultado: o atacante Vini Jr, dono da camisa 7 merengue, foi substituído no segundo tempo e xingou o treinador Xabi Alonso. Após a partida, o jogador se pronunciou e justificou o ato pela adrenalina do clássico diante dos culés:

“Uma mensagem para todos os madridistas, em especial aos que vieram aqui nos apoiar muito: um Clássico é assim, há muita coisa dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender a ninguém, jogadores do Barcelona ou os torcedores. Quando entramos em campo, temos que defender o nosso lado. E foi assim”, explicou o atacante.

Veja o trecho:

“Ganhar o Clássico é sempre especial e importante. Depois de começarmos bem a temporada, tínhamos muita vontade para este jogo. Que sigamos assim por toda a temporada. Se os torcedores jogarem conosco, seguramente vamos ganhar muitas coisas nesta temporada”, completou Vini.

