Vini Jr se pronuncia pela primeira vez após polêmica no El Clásico

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 x 1 neste domingo (26/10), em partida realizada no Santiago Bernabéu. Diante de sua torcida, uma cena chamou muita atenção além do resultado: o atacante Vini Jr, dono da camisa 7 merengue, foi substituído no segundo tempo e xingou o treinador Xabi Alonso. Após a partida, o jogador se pronunciou e justificou o ato pela adrenalina do clássico diante dos culés:
“Uma mensagem para todos os madridistas, em especial aos que vieram aqui nos apoiar muito: um Clássico é assim, há muita coisa dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender a ninguém, jogadores do Barcelona ou os torcedores. Quando entramos em campo, temos que defender o nosso lado. E foi assim”, explicou o atacante.
Veja o trecho:
“Ganhar o Clássico é sempre especial e importante. Depois de começarmos bem a temporada, tínhamos muita vontade para este jogo. Que sigamos assim por toda a temporada. Se os torcedores jogarem conosco, seguramente vamos ganhar muitas coisas nesta temporada”, completou Vini.
O que aconteceu
- O atacante do Madrid deixou o campo visivelmente insatisfeito após ser substituído por Rodrygo aos 26 minutos do segundo tempo.
- O brasileiro xingou e esbravejou ao sair do gramado, irritado com a opção técnica de Xabi Alonso. “Tá de sacanagem, c*aralho. Sempre eu”, disse o atacante. “Não é possível. Eu? Vai me tirar? Vai tomar no c*, tá de sacanagem c*aralho”, esbravejou Vini Jr. ao perceber que seria substituído.
- O brasileiro foi substituído em 12 dos 16 jogos que iniciou como titular sob comando de Xabi Alonso na temporada regular
- Irritado, Vini Jr. não cumprimentou o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, ao deixar o campo. Além disso, se dirigiu direto para o vestiário. No entanto, o camisa 7 foi ao banco de reservas pouco tempo depois, como é o habitual.
- Na coletiva, após o duelo, Xabi Alonso colocou panos quentes na situação e afirmou que irá conversar com o brasileiro. “Vamos focar nas coisas boas. Ele jogou muito bem e contribuiu para a vitória de hoje. Falando da sua reação, vamos conversar, é claro. Vamos ter uma conversa particular. Agora eu quero focar nas coisas boas”, disse o treinador do Real Madrid.