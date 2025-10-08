Vini Jr. se pronuncia sobre Virginia, confessa erro e pede desculpas: “Não a correspondi”

Vini Jr. se manifestou publicamente na noite desta quinta-feira (8/10) sobre o rompimento com Virginia Fonseca. O jogador de futebol admitiu ter cometido erros com a influenciadora digital, reconheceu atitudes que não o representaram e afirmou que esse não é o tipo de relação que deseja construir. A declaração veio após o portal LeoDias divulgar prints de conversas íntimas entre o atleta e outras mulheres.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representam quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu Vini Jr. em um texto publicado nos stories.

O atacante do Real Madrid também fez questão de enaltecer Virginia, com quem viveu um breve relacionamento nos últimos meses. “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo”, disse o jogador.

Na mensagem, o atleta reconheceu que não agiu da melhor forma. “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, afirmou. Ele ainda reforçou que pretende recomeçar com mais maturidade: “A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.

O pedido de desculpas veio dias após o portal LeoDias divulgar prints de conversas íntimas entre Vini Jr. e outras mulheres, enquanto ele ainda mantinha contato com Virginia. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e teria sido o motivo do fim do affair.

Virginia, por sua vez, também comentou o episódio em recente aparição pública, durante um ensaio da Grande Rio. Ao ser questionada sobre o jogador, ela foi direta: “Foi uma decepção”, limitando-se a dizer que não voltou a conversar com o atleta após as polêmicas.

Leia o pronunciamento completo:

