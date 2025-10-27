27/10/2025
Vinicius Jr. se esconde em foto com Virginia durante viagem a Mônaco e brinca: “Me ache”

Escrito por Portal Leo Dias
vinicius-jr.-se-esconde-em-foto-com-virginia-durante-viagem-a-monaco-e-brinca:-“me-ache”

Vini Jr. e Virginia desembarcaram nesta segunda-feira (27/10) em Monte Carlo, Mônaco. Durante um almoço com amigos na viagem, a influenciadora registrou o momento, mas o jogador do Real Madrid decidiu brincar e escondeu o rosto na hora do clique. “Me ache”, a famosa ironizou a atitude do atleta, que também compartilhou o registro em seu perfil no Instagram.

Virginia registrou o momento com uma selfie que mostrava não só o jogador, mas também os amigos. Vini, no entanto, resolveu brincar com a “discrição” da influenciadora e cobriu o rosto com nada menos que o guardanapo do restaurante onde estavam almoçando. Os amigos caíram na risada, e a famosa entrou na onda com uma legenda bem-humorada: “Mim acher”, escreveu como se dissesse “me ache”.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram
Virginia vibra em gol do Real MadridFoto/Instagram
Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de VirginiaReprodução/TikTok @vinijr
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia

O craque também compartilhou o clique em seu Instagram, como um dos primeiros registro públicos dos dois juntos. Antes disso, Vini Jr. já havia postado um vídeo de dancinha com Virginia, mas o romance esfriou logo depois que o portal LeoDias revelou que o jogador estava conversando com outras mulheres enquanto ainda conhecia a influenciadora.

Depois da polêmica, Vini publicou um pedido de desculpas aos mais de 56 milhões de seguidores e enviou flores para Virginia. O gesto parece ter surtido efeito e em entrevista recente ao portal, a apresentadora contou que repensou o “término” e decidiu dar uma nova chance ao jogador, que agora a acompanha em uma viagem por Madri e Mônaco.

