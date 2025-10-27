Vinícius Júnior avalia deixar o Real Madrid em 2026, segundo site

O atacante Vinícius Júnior pode deixar o Real Madrid ao fim da temporada 2025/26 se a relação com o técnico Xabi Alonso não melhorar. A informação é do jornal espanhol AS, que aponta que o jogador se sente desvalorizado e sem o respaldo do treinador desde o início do trabalho do comandante no clube.

De acordo com a publicação, o desentendimento ficou evidente no último fim de semana, quando o brasileiro foi substituído aos 72 minutos na vitória sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Inconformado, Vini reclamou no banco de reservas e chegou a se dirigir ao vestiário antes de retornar para o banco.

Fontes ouvidas pelo AS afirmam que o clube apoiou integralmente a decisão de Xabi Alonso e não aprovou a atitude do camisa 7. Em outros episódios parecidos, jogadores chegaram a ser multados por comportamento considerado inadequado.

O jornal também destaca que Vini acredita ter cumprido as exigências do treinador, que pediu mais empenho defensivo e maior participação tática. Mesmo assim, o brasileiro entende que seu status no elenco não vem sendo respeitado.

O desconforto não é recente. Em setembro, o atacante já havia demonstrado insatisfação após ficar no banco em duas das quatro primeiras partidas da temporada. Na época, chegou a admitir internamente que poderia sair caso a situação não mudasse.

Com contrato até 2027, Vinicius avalia seu futuro com cautela. Segundo o AS, se o ambiente continuar tenso e Xabi Alonso permanecer no cargo, o jogador não descarta buscar outro clube a partir de 2026, mesmo após conquistar duas Ligas dos Campeões e o prêmio The Best da Fifa pelo Real Madrid.