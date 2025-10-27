27/10/2025
Universo POP
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Vinícius Júnior avalia deixar o Real Madrid em 2026, segundo site

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vinicius-junior-avalia-deixar-o-real-madrid-em-2026,-segundo-site

O atacante Vinícius Júnior pode deixar o Real Madrid ao fim da temporada 2025/26 se a relação com o técnico Xabi Alonso não melhorar. A informação é do jornal espanhol AS, que aponta que o jogador se sente desvalorizado e sem o respaldo do treinador desde o início do trabalho do comandante no clube.

De acordo com a publicação, o desentendimento ficou evidente no último fim de semana, quando o brasileiro foi substituído aos 72 minutos na vitória sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Inconformado, Vini reclamou no banco de reservas e chegou a se dirigir ao vestiário antes de retornar para o banco.

Leia também

3 imagensApós temporada sem títulos, Vini Jr. tem queda em valor de mercado Vinicius Junior na partida diante do Valencia em 2023Fechar modal.1 de 3

Vini Jr. é treinador por Xabi Alonso no Real Madrid.

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images2 de 3

Após temporada sem títulos, Vini Jr. tem queda em valor de mercado

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images3 de 3

Vinicius Junior na partida diante do Valencia em 2023

Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Fontes ouvidas pelo AS afirmam que o clube apoiou integralmente a decisão de Xabi Alonso e não aprovou a atitude do camisa 7. Em outros episódios parecidos, jogadores chegaram a ser multados por comportamento considerado inadequado.

O jornal também destaca que Vini acredita ter cumprido as exigências do treinador, que pediu mais empenho defensivo e maior participação tática. Mesmo assim, o brasileiro entende que seu status no elenco não vem sendo respeitado.

O desconforto não é recente. Em setembro, o atacante já havia demonstrado insatisfação após ficar no banco em duas das quatro primeiras partidas da temporada. Na época, chegou a admitir internamente que poderia sair caso a situação não mudasse.

Com contrato até 2027, Vinicius avalia seu futuro com cautela. Segundo o AS, se o ambiente continuar tenso e Xabi Alonso permanecer no cargo, o jogador não descarta buscar outro clube a partir de 2026, mesmo após conquistar duas Ligas dos Campeões e o prêmio The Best da Fifa pelo Real Madrid.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost