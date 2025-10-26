26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Violência contra mulheres aumenta no Acre com mais de 10 casos de feminicídio em 2025

O estado já superou o total de feminicídios de 2024

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O número de feminicídios no Acre voltou a crescer em 2025, segundo dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. O levantamento, que reúne informações de 2015 a setembro de 2025, mostra que o estado mantém índices elevados de violência letal contra mulheres, com variações anuais, mas tendência de alta neste ano.

rio-lanca-plataforma-digital-para-enfrentar-feminicidio

De acordo com o relatório, o Acre registrou dois casos de feminicídio em setembro de 2025, o mesmo número de agosto/Foto: Reprodução

De acordo com o relatório, o Acre registrou dois casos de feminicídio em setembro de 2025, o mesmo número de agosto. No comparativo anual, o estado já contabiliza nove casos até setembro, superando o total de 2024, quando foram confirmados oito feminicídios em todo o ano. Mesmo sem dados oficiais atualizados, pelo menos dois novos casos de feminicídio foram registrados em outubro, elevando ainda mais o número de mortes de mulheres no estado.

O primeiro ocorreu em Feijó, no interior do Acre, onde Elizete de Amorim Malveira foi morta a tiros pelo companheiro, Elizangelo Sousa da Silva, na noite de domingo (19), em uma área de invasão na estrada do aeroporto.

Segundo informações preliminares, o casal teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, após uma discussão, o homem atirou contra Elizete com uma espingarda, atingindo-a no abdômen. A vítima morreu ainda no local.

A mulher foi morta por Elizangelo Sousa da Silva/Foto: Reprodução

A Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante, que estava com a arma do crime e substâncias entorpecentes. Ele foi levado à delegacia e responderá por feminicídio, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

O segundo caso foi registrado em Cruzeiro do Sul, onde Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi morta a facadas pelo marido, Luiz Henrique da Silva, de 43. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (24), no bairro Remanso.

Mulher é morta a facadas pelo marido em Cruzeiro do Sul | Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, o agressor confessou ter atacado a esposa após uma discussão motivada por dinheiro. Durante a briga, a neta da vítima, de 15 anos, tentou defendê-la e também foi ferida com golpes de faca, mas sobreviveu.
Após o crime, Luiz fugiu para uma área de mata e foi localizado horas depois pela Rotam, escondido em um prédio abandonado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A série histórica apresentada pela Polícia Civil aponta que, entre 2015 e 2025, o Acre registrou oscilações significativas no número de feminicídios. Foram 4 casos em 2015, 14 em 2016, 13 em 2017, 14 em 2018, 11 em 2019, 12 em 2020, 13 em 2021, 9 em 2022, 10 em 2023, 8 em 2024 e 9 em 2025 (dados até setembro).

Os dados também mostram que a maioria dos crimes ocorre na capital, Rio Branco, que concentrou um caso em setembro, enquanto o interior registrou outro no mesmo período.

Desde 2015, as taxas de feminicídio no Acre variam entre 0,9 e 1,7 por 100 mil habitantes, conforme estimativas populacionais do IBGE e registros da Secretaria de Planejamento e da Polícia Civil. A taxa de 2025 foi calculada com base na projeção populacional de 2024, já que os dados oficiais deste ano ainda não foram divulgados.

O relatório destaca que os feminicídios continuam sendo um dos principais desafios da segurança pública no estado, que apresenta um dos maiores índices proporcionais da região Norte. A Polícia Civil mantém o monitoramento contínuo das ocorrências e reforça a importância das denúncias de violência doméstica como forma de prevenção.

Mulheres em situação de risco podem buscar ajuda por meio da Central de Atendimento à Mulher – telefone 180, além das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) disponíveis em todo o estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost