Violência contra mulheres aumenta no Acre com mais de 10 casos de feminicídio em 2025

O número de feminicídios no Acre voltou a crescer em 2025, segundo dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. O levantamento, que reúne informações de 2015 a setembro de 2025, mostra que o estado mantém índices elevados de violência letal contra mulheres, com variações anuais, mas tendência de alta neste ano.

De acordo com o relatório, o Acre registrou dois casos de feminicídio em setembro de 2025, o mesmo número de agosto. No comparativo anual, o estado já contabiliza nove casos até setembro, superando o total de 2024, quando foram confirmados oito feminicídios em todo o ano. Mesmo sem dados oficiais atualizados, pelo menos dois novos casos de feminicídio foram registrados em outubro, elevando ainda mais o número de mortes de mulheres no estado.

O primeiro ocorreu em Feijó, no interior do Acre, onde Elizete de Amorim Malveira foi morta a tiros pelo companheiro, Elizangelo Sousa da Silva, na noite de domingo (19), em uma área de invasão na estrada do aeroporto.

Segundo informações preliminares, o casal teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, após uma discussão, o homem atirou contra Elizete com uma espingarda, atingindo-a no abdômen. A vítima morreu ainda no local.

A Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante, que estava com a arma do crime e substâncias entorpecentes. Ele foi levado à delegacia e responderá por feminicídio, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

O segundo caso foi registrado em Cruzeiro do Sul, onde Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi morta a facadas pelo marido, Luiz Henrique da Silva, de 43. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (24), no bairro Remanso.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor confessou ter atacado a esposa após uma discussão motivada por dinheiro. Durante a briga, a neta da vítima, de 15 anos, tentou defendê-la e também foi ferida com golpes de faca, mas sobreviveu.

Após o crime, Luiz fugiu para uma área de mata e foi localizado horas depois pela Rotam, escondido em um prédio abandonado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A série histórica apresentada pela Polícia Civil aponta que, entre 2015 e 2025, o Acre registrou oscilações significativas no número de feminicídios. Foram 4 casos em 2015, 14 em 2016, 13 em 2017, 14 em 2018, 11 em 2019, 12 em 2020, 13 em 2021, 9 em 2022, 10 em 2023, 8 em 2024 e 9 em 2025 (dados até setembro).

Os dados também mostram que a maioria dos crimes ocorre na capital, Rio Branco, que concentrou um caso em setembro, enquanto o interior registrou outro no mesmo período.

Desde 2015, as taxas de feminicídio no Acre variam entre 0,9 e 1,7 por 100 mil habitantes, conforme estimativas populacionais do IBGE e registros da Secretaria de Planejamento e da Polícia Civil. A taxa de 2025 foi calculada com base na projeção populacional de 2024, já que os dados oficiais deste ano ainda não foram divulgados.

O relatório destaca que os feminicídios continuam sendo um dos principais desafios da segurança pública no estado, que apresenta um dos maiores índices proporcionais da região Norte. A Polícia Civil mantém o monitoramento contínuo das ocorrências e reforça a importância das denúncias de violência doméstica como forma de prevenção.

Mulheres em situação de risco podem buscar ajuda por meio da Central de Atendimento à Mulher – telefone 180, além das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) disponíveis em todo o estado.