Violência no Rio paralisa treinos de base de Botafogo e Vasco e preocupa profissionais

A escalada da violência no Rio de Janeiro paralisou parte da rotina dos clubes de futebol nesta terça-feira (28/10). Botafogo e Vasco suspenderam as atividades das categorias de base e liberaram funcionários, enquanto avaliam se os treinos dos elencos profissionais poderão ser realizados. Até o momento, não houve intercorrências envolvendo os times principais, mas a tensão na cidade manteve a cúpula dos clubes em alerta.

Botafogo

No Botafogo, todas as atividades da base foram canceladas, e os funcionários de setores corporativos, que atuam no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, foram liberados. Os times profissionais masculino e feminino, até o momento, não sofreram impactos e mantêm suas agendas de treinos sob análise da comissão técnica.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Botafogo Reprodução Vasco da Gama Reprodução/X: @VascodaGama O Vasco se aproximou da eliminação. Matheus Lima/Vasco Voltar

Próximo

Vasco

No Vasco, a maioria dos atletas da equipe principal recebeu folga já prevista anteriormente. Alguns jogadores se deslocaram até o CT na manhã desta terça-feira para trabalhos específicos, mas não houve registros de intercorrências ligadas à situação de violência na cidade.

Demais clubes

O Flamengo já se encontra em Buenos Aires para a partida de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing-ARG. O time sub-20 do rubro-negro, por sua vez, está em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG pela Copa do Brasil da categoria.

O Fluminense, que enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (29/10), às 19h30, realizou treinos na manhã desta terça-feira e, conforme o planejamento habitual em vésperas de jogos, não tinha atividades programadas para a tarde ou noite.

As decisões de Botafogo e Vasco refletem medidas de precaução diante da violência que atinge a cidade, com monitoramento contínuo das condições de segurança antes de retomar as atividades.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!