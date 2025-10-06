06/10/2025
Virada do tempo: chuva e frio voltam a SP nesta semana. Veja quando

Escrito por Metrópoles
São Paulo passará por uma grande virada do tempo nesta semana: após esta segunda-feira (6/10) com chances de bater o recorde de dia mais quente do ano, a passagem de uma frente fria sobre o estado traz pancadas de chuva e queda de temperatura a partir de terça-feira (7/10).

Os temporais mais volumosos devem acontecer no extremo sul e no litoral do estado. Nas outras áreas pelo interior paulista, a chuva não será tão abrangente, mas deve cair em áreas de todas as regiões, segundo a Climatempo. A chuva não deve ser persistente e nem em volume suficiente para reverter o quadro de seca que ainda é observado em muitas áreas do interior.

Virada do tempo na capital

  • Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, nesta segunda-feira, a média da temperatura máxima da capital se aproxima dos 34°C.
  • Entre os dias 7 e 10 de outubro, os termômetros não devem superar os 22°C.
  • Há potencial para chuva leve em pontos isolados, garoa ocasional e sensação de frio a partir de terça-feira.

Na quarta-feira (8/10), ainda são esperadas chuvas isoladas em vários locais do centro, norte e oeste do estado. No sul e leste, incluindo a região metropolitana e o litoral paulista, o céu deverá ficar nublado e com chuva frequente até sexta-feira (10/11).

