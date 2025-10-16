16/10/2025
Virada Sustentável volta ao Rio com quatro dias de eventos gratuitos

A  Virada Sustentável, que começou nesta quinta-feira (16) e segue até o próximo domingo (19), busca aproximar os visitantes de temas como mudanças climáticas, consumo consciente e biodiversidade. Depois de cinco anos, o festival volta ao Rio de Janeiro, cidade que já foi lugar de importantes eventos relacionados ao clima como a Cúpula da Terra em 2012, a Eco 92; e a Rio+20.

Neste ano, o evento ocorre faltando poucos dias para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de 2025 (COP30), marcada para novembro em Belém, Pará.

Após 55 edições em diversas cidades do Brasil, o festival comemora 15 anos com programação gratuita e atividades em vários locais espalhados pela capital. Entre eles, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ), a Galeria Scenarium, a Casa Clima, a Fundição Progresso e Solar dos Abacaxis; o Museu de Cultura Afro-Brasileira da Pequena África (Muhcab); o Parque Garota de Ipanema e o Sesc Rio.

Sempre em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, a Virada Sustentável comemora ainda a construção de uma rede de parceiros que ajudam na divulgação das mensagens, mobilizando territórios e a sociedade a favor “de uma agenda cada vez mais consciente e conectada com o futuro”.

CCBB

A abertura oficial foi programada para o CCBB RJ, onde acontecerão os debates do Fórum Virada Sustentável hoje e amanhã. A intenção é reunir especialistas e ativistas climáticos com marcas e organizações parceiras em conversas e diálogos abertos ao público. Sete painéis vão dividir os temas no Espaço Conceito do CCBB e Sala Multiuso, no 3º andar do prédio.

“Mais de 30 lideranças inspiradoras participarão de talks e discussões sobre mudanças climáticas, empreendedorismo sustentável, economia verde sob a perspectiva do Carnaval e festivais, saneamento universalizado, práticas ESG, urbanismo e práticas comunitárias ancestrais, entre outros temas”, informaram os organizadores no texto de divulgação.

A programação do Fórum inclui nomes como Diego Carbonell, diretor de Sustentabilidade da Liga RJ; Thaysa Santos, da Rede Favela Sustentável e gestora da Iniciativa Terra Afetiva; Regina Tchelly, da iniciativa Favela Orgânica; Ivani Rosa da Silva, do Quilombo Cafundó Astrogilda; Alan Brum, liderança comunitária do Morro do Alemão, ativista e doutorando em planejamento urbano; Adriana Bocaiuva, do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH Baía de Guanabara), e Rita Fernandes, do Sebastiana, primeira associação de Blocos de Rua do Rio de Janeiro.

Em homenagem ao compositor e maestro Tom Jobim, ainda neste primeiro dia do festival, haverá a apresentação da cantora Paula Morelenbaum, que por dez anos cantou ao lado do artista; do músico violoncelista e arranjador, Jaques Morelenbaum; e da cantora, compositora e multi-instrumentista, Dora Morelenbaum.

A programação no CCBB RJ inclui também um show do ganhador do Grammy Latino com a banda Bala Desejo, o cantor e compositor Zé Ibarra, que lançou recentemente o álbum Afim. O público vai assistir ainda à apresentação de Tanaka do Pife e Grupo, conjunto formado por pífano, sanfona, zabumba e triângulo com repertório de músicas autorais e releituras de grandes mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro.

Um espaço dedicado às oficinas e atividades formativas foi preparado na sala do CCBB Educativo. O público poderá participar de visitas guiadas para conhecer a riqueza arquitetônica do prédio histórico do CCBB que tem ainda um outro destaque que é a exposição Um escultor de significados, do artista plástico Flávio Cerqueira. São cerca de quarenta obras em bronze destacando a poesia do mundo real com questionamentos sobre classe e identidade.

Parque Garota de Ipanema


Brasília (DF), 16/10/2025 - Virada sustentável. Cantora Mãeana. Foto: Otávio de Roque/Divulgação

Cantora Mãeana está na programação da Virada Sustentável no Rio. Foto: Otávio de Roque/Divulgação

A cultura regional é destaque da programação do parque para todos os gostos com apresentações da Roda de Jongo do grupo Afrolaje Cultural; do espetáculo circense Brasil mostra sua Cara, da Trupe Anima Circ; do Maracatu de Baque Virado com os percussionistas e bailarinas do Rio Maracatu, com toadas de algumas Nações de Maracatu de Baque Virado de Recife; e o show da banda carioca de forró composta por musicistas femininas Tocaia. 

Além desses, Natasha Llerena e Alulu Paranhos. O encerramento ficará por conta da cantora Mãeana, com o show Mãeana canta JG, de João Gilberto a João Gomes, misturando elementos do tropicalismo, da MPB e de referências ligadas ao universo feminino.

Casa Clima

Na Praça Tiradentes, centro da cidade, na programação da Casa Clima, o público vai poder participar de oficinas e palestras com a Virada de Impacto, curadoria promovida pelo Impact Hub Rio. Perto dali, tem um circuito de atividades no Solar dos Abacaxis, com exposições e oficinas próximo a famosa Feira da Rua do Lavradio, a Feira do Rio Antigo, com curadoria de empreendedores de sustentabilidade e brechós. 

Na mesma rua, os visitantes poderão ver três exposições, sendo que uma delas mostra a reutilização de objetos comprados na feira da Praça XV.

Também no centro da capital, a Fundição Progresso terá o 2º Festival Favela Sustentável, com o tema Favela no Centro das Soluções Climáticas. A produção é da Rede Favela Sustentável, composta por mil integrantes, mobilizadores comunitários e aliados técnicos de mais de 300 favelas. A previsão é que tenha a participação de mais de 100 iniciativas de sustentabilidade de comunidades de favela de todo o Grande Rio. Ainda no evento, será lançada uma carta COP30 das favelas.

No Museu de Cultura Afro-Brasileira da Pequena África (Muhcab), região portuária, a programação é com exposições como a obra Protagonismos – memória, orgulho e identidade, que busca iluminar e valorizar a memória dos antepassados e da cultura afro-brasileira. A curadoria é de Erika Monteiro, Phelipe Rezende e Stephanie Santana. No mesmo espaço, o público poderá assistir a um seminário sobre a saúde do homem negro e visitar a Feira Orobós.

Manguezal

Na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio, haverá palestras sobre moda consciente e atividades como a soltura de caranguejos e plantio de mudas. O biólogo Mário Moscatelli, que atua há mais de 36 anos no local, será o responsável pela ação no manguezal da Lagoa.

Alimentação

Na área da culinária, a programação prevê um jantar solidário no Refettorio Gastromotiva, na Lapa, centro da cidade. Além de restaurante-escola é um refeitório comunitário, que serve alimentação a pessoas em vulnerabilidade social. 

“O cardápio foi elaborado pela equipe de cozinha do espaço e voluntários com interesse em participar da atividade serão encarregados do atendimento do público”, informaram os organizadores.

