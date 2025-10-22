Viradouro decide futuro de Lore Improta após segunda gravidez

Lore Improta anunciou nesta quarta-feira (22/10) que está grávida do segundo filho com o cantor Léo Santana.

A dançarina, que é musa da Viradouro desde 2018, recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho nas redes sociais e levantou especulações sobre sua participação no Carnaval de 2026, já que vai estar gestante durante o período de preparação para os desfiles.

Segue no posto em 2026

Segundo apuração da coluna, Marcelinho Calil, diretor-executivo da Viradouro, ainda não conversou com Lore sobre o próximo Carnaval, mas já garantiu que ela seguirá no posto. “Mas é óbvio que ela continua”, afirmou ele.

Calil foi o responsável por convidar a baiana para integrar o time de musas da escola em 2018, quando a agremiação ainda desfilava na Série A, o antigo Grupo de Acesso.

Leo Santana e Lore Improta

Lore Improta, Léo Santa e Liz

Léo Santana e Lore Improta serão pais novamente

Liz mostra ultrassom de novo bebê de Lore Improta e Léo Santana

A influencer Lore Improta

“tudo no tempo de Deus”, disse Lore sobre nova gravidez

O anúncio

A família do cantor baiano Léo Santana e da influenciadora Lore Improta vai aumentar. O casal usou as redes sociais nesta quarta-feira (22/10) para anunciar que está esperando o segundo filho.

Os dois já são pais de Liz, de quatro anos. “Estamos tão felizes”, escreveram os famosos.

Na internet, fãs e celebridades comemoraram a novidade. “Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! ESTAMOS TÃO FELIZESSS!!!”, publicaram Léo Santana e Lore Improta em uma postagem conjunta no Instagram.

No vídeo, o casal aparece ao lado de Liz, que segura a imagem de um ultrassom.