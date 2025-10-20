20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Viralizou! Em vídeo, menina autista protege o irmão do barulho alto

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
viralizou!-em-video,-menina-autista-protege-o-irmao-do-barulho-alto

Às vezes, pequenos gestos revelam grandes lições de humanidade. Uma menina autista de 3 anos chamada Zali emocionou internautas ao ser filmada pela mãe, Bekah Cook, cobrindo carinhosamente os ouvidos do irmão mais novo, Ziggy, para poupá-lo do barulho alto em local público.

Leia também

O momento entre os irmãos birtânicos se espalhou rapidamente e levantou uma importante reflexão sobre o modo como as pessoas autistas percebem e interagem com o mundo. Segundo o relato da mãe, a menina tem hipersensibilidade auditiva, uma característica comum em pessoas dentro do espectro autista.

Sons altos, ambientes cheios e ruídos repentinos podem causar desconforto intenso, medo ou até crises sensoriais. Mesmo assim, naquele instante, ela usou sua própria percepção — muitas vezes vista como um desafio — para proteger o irmão.

“Ao protegê-lo, ela me mostrou algo bonito: que sua sensibilidade não é apenas uma luta, é um dom”, escreveu a mãe no post.

9 imagensFechar modal.1 de 9

Arte/Metrópoles2 de 9

Arte/Metrópoles3 de 9

Arte/Metrópoles4 de 9

Arte/Metrópoles5 de 9

Arte/Metrópoles6 de 9

Arte/Metrópoles7 de 9

Arte/Metrópoles8 de 9

Arte/Metrópoles9 de 9

Arte/Metrópoles

A família contou que o gesto foi totalmente espontâneo. Ninguém pediu à menina que cobrisse os ouvidos do irmão: foi um ato instintivo de empatia. “Ela está aprendendo a transformar seus desafios em compaixão, um momento silencioso de cada vez”, escreveu Bekah. A família precisou deixar o local logo após o registro, pois o barulho se tornou excessivo para a filha.

 

Episódios como esse ajudam a ampliar a compreensão sobre o autismo e suas múltiplas formas de expressão. A hipersensibilidade sensorial, embora muitas vezes cause sofrimento, também pode aguçar a percepção emocional e favorecer gestos de cuidado como o de Zali.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost