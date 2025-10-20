Viralizou! Em vídeo, menina autista protege o irmão do barulho alto

Às vezes, pequenos gestos revelam grandes lições de humanidade. Uma menina autista de 3 anos chamada Zali emocionou internautas ao ser filmada pela mãe, Bekah Cook, cobrindo carinhosamente os ouvidos do irmão mais novo, Ziggy, para poupá-lo do barulho alto em local público.

O momento entre os irmãos birtânicos se espalhou rapidamente e levantou uma importante reflexão sobre o modo como as pessoas autistas percebem e interagem com o mundo. Segundo o relato da mãe, a menina tem hipersensibilidade auditiva, uma característica comum em pessoas dentro do espectro autista.

Sons altos, ambientes cheios e ruídos repentinos podem causar desconforto intenso, medo ou até crises sensoriais. Mesmo assim, naquele instante, ela usou sua própria percepção — muitas vezes vista como um desafio — para proteger o irmão.

“Ao protegê-lo, ela me mostrou algo bonito: que sua sensibilidade não é apenas uma luta, é um dom”, escreveu a mãe no post.

A família contou que o gesto foi totalmente espontâneo. Ninguém pediu à menina que cobrisse os ouvidos do irmão: foi um ato instintivo de empatia. “Ela está aprendendo a transformar seus desafios em compaixão, um momento silencioso de cada vez”, escreveu Bekah. A família precisou deixar o local logo após o registro, pois o barulho se tornou excessivo para a filha.

Episódios como esse ajudam a ampliar a compreensão sobre o autismo e suas múltiplas formas de expressão. A hipersensibilidade sensorial, embora muitas vezes cause sofrimento, também pode aguçar a percepção emocional e favorecer gestos de cuidado como o de Zali.

