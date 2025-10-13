13/10/2025
Virginia abre álbum de fotos e mostra Dia das Crianças com os filhos: “Anjinhos”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia-abre-album-de-fotos-e-mostra-dia-das-criancas-com-os-filhos:-“anjinhos”

Virginia começou a segunda-feira (13/10) compartilhando com os seguidores, nas redes sociais, como foi a comemoração de Dia das Crianças ao lado dos filhos. A influenciadora abriu um álbum de fotos e mostrou que realizou um passeio de barco com Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 aninho.

“Um pouquinho de como foi nosso Dia das Crianças!!! Sempre falo que as crianças são nosso futuro, por isso meu eterno amor, carinho e cuidado com todas. Em especial com meus três anjinhos. Obrigada Deus por dias assim”, escreveu a artista na legenda de uma publicação no Instagram.

Vale lembrar que Virginia está um novo propósito religioso e não pode mais usar o celular aos domingos, por este motivo só voltou a postar nesta segunda. A empresaria também está sem consumir açúcar.

“Vou falar um negócio para vocês: comecei um propósito, vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Não sei o que vou arrumar, vai ser muito difícil para mim”, disse a ex-mulher de Zé Felipe sobre a promessa, quando iniciou.

Na época, ela ainda contou que tinha firmado outros compromissos. “Pensa, eu já estou de propósito de arroz e álcool. E agora sem açúcar e sem mexer no celular domingo. Socorro, Deus”, brincou a apresentadora.

