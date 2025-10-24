virginia-abre-o-jogo-ao-portal-leodias-sobre-viagem-a-madri-para-reencontro-com-vinicius-jr.

Virginia comentou sobre sua nova ida a Madri, na Espanha, como antecipado pelo portal LeoDias. Diretamente do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira (24/10), a influenciadora digital conversou com a repórter Mônica Apor, do LeoDias, e fez mistério sobre viagem, apesar de confirmar que está voando para seu aguardado reencontro com Vinicius Jr. Ela revelou ainda que decidiu dar uma nova chance ao jogador após o breve rompimento do casal.

A entrevista aconteceu enquanto Virginia chegava a uma área reservada para embarcar em seu voo. A apresentadora ficou surpresa ao se deparar com a equipe do portal LeoDias, mas, ainda assim, não fugiu das perguntas e comentou rapidamente sobre sua nova viagem. No entanto, preferiu manter o mistério em relação à possível reconciliação com Vinicius.

“Vocês sabem que eu não tenho problema em falar nada, mas sobre isso não tem muito o que dizer. Acompanha aí, estou indo viajar, vai ser uma viagem muito legal”, disse Virginia.

A influenciadora confirmou que o pedido de desculpas e as flores enviadas pelo jogador fizeram diferença na hora de repensar a relação. “Claro, é uma junção de tudo”, afirmou. Apesar disso, preferiu não revelar quantos dias ficará fora nem os passeios que pretende fazer durante a viagem.

Virginia contou ainda que está acompanhada de duas amigas: Duda Freire, que já viajou com ela para a Espanha em outras ocasiões, e Lídia Souza, uma das melhores amigas do próprio Vinicius.

Vale lembrar que, há algumas semanas, o portal LeoDias havia adiantado que Virginia viajaria nesta data para reencontrar o jogador. Na época, ela ainda considerava levar a família para conhecê-lo. Aliás, as famílias estão se dando muito bem, a mãe e os irmãos do craque, inclusive, participaram da festa de aniversário de Maria Flor, filha da influenciadora, realizada na última quinta-feira (23/10), em Goiânia.