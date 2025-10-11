Virginia admite que buquê e carta são de Vini Jr.: “Se for pra ser, vai ser”

Parece que o buquê de flores, a carta e até o gol de Vini Jr. tocaram o coração de Virginia Fonseca. Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a influenciadora confirmou que os presentes recebidos na sexta-feira (10/10), em Mangaratiba, foram enviados pelo jogador do Real Madrid.

A influenciadora respondeu na lata o que achou do pedido de desculpas público do jogador: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

“A gente está… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, vamos ver”, disse ela, a princípio, sobre a possibilidade de retomar a aproximação. Em seguida, admitiu que o buquê e a carta recebidos na sexta-feira (10/10), em Mangaratiba, foram enviados pelo atleta, que na ocasião participava de uma partida pela Seleção Brasileira na Coreia do Sul onde, inclusive, marcou um gol. Fonseca também reforçou que eles não tinham um relacionamento sério, estavam apenas se conhecendo, mas deixou o futuro em aberto.

“A questão agora é ele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E, se for pra ser, vai ser”, pontuou a apresentadora. Perguntada diretamente se está disposta a tentar algo com Vini Jr., não escapou da resposta: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”. A mais nova rainha de bateria da Grande Rio ainda celebrou a festa que ocorria no momento, na quadra da escola, em Caxias, pelo Dia das Crianças. Ela levou os três filhos e se jogou na diversão, sendo abraçada com carinho pela comunidade.