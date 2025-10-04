Virginia aparece com camisa do Real Madrid e intriga fãs

Em meio aos rumores de um possível affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, a influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (4/10). A empresária, que está em Madri, apareceu vestindo a camisa do clube espanhol, o que bastou para atiçar a curiosidade dos fãs.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Virginia apareceu sorridente com a blusa branca do Real Madrid, mostrando alguns perfumes de sua marca, sem mencionar o motivo da escolha do look.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”

Aitor Alcalde/Getty Images e reprodução/Instagram 2 de 5

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais. 3 de 5

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 5

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia 5 de 5

Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais

O detalhe da vestimenta não passou despercebido entre os internautas. “Ela não é boba e nem inocente”, disse uma pessoa. “Melhor assumir logo de vez igual a Ana e o Zé Felipe”, opinou outro.

Vale lembrar que Virginia oficializou o divórcio com Zé Felipe em junho deste ano. O cantor estaria vivendo um romance com Ana Castela.