Virginia aparece com camisa do Real Madrid e intriga fãs

Em meio aos rumores de um possível affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, a influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (4/10). A empresária, que está em Madri, apareceu vestindo a camisa do clube espanhol, o que bastou para atiçar a curiosidade dos fãs.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Virginia apareceu sorridente com a blusa branca do Real Madrid, mostrando alguns perfumes de sua marca, sem mencionar o motivo da escolha do look.

O detalhe da vestimenta não passou despercebido entre os internautas. “Ela não é boba e nem inocente”, disse uma pessoa. “Melhor assumir logo de vez igual a Ana e o Zé Felipe”, opinou outro.

Vale lembrar que Virginia oficializou o divórcio com Zé Felipe em junho deste ano. O cantor estaria vivendo um romance com Ana Castela.

