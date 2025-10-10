Virginia aparece com roupa de Zé Felipe após rompimento com Vini Jr.

Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira (10/10), usando uma peça de roupa do ex-marido, o cantor Zé Felipe. A atitude ocorre dias após o fim do affair entre a influenciadora e Vini Jr.

No vídeo, publicado nos stories do Instagram, Virginia aparece usando um moletom do filho de Leonardo, enquanto canta a música Desocupa, gravada por Matheus Vargas, irmão de Zé.

Veja a foto:

Virginia e Zé Felipe

A influenciadora anunciou o divórcio do cantor em maio deste ano, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Na ocasião, eles garantiram que permaneceriam unidos pela amizade e cuidando dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor, e José Leonardo.

“Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, dizia a legenda.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Virginia e Zé Felipe

Instagram/Reprodução 2 de 3

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Reprodução. 3 de 3

Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Reprodução