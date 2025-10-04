04/10/2025
Virginia celebra gol de Vini Jr. após brincadeira de Poze do Rodo

Escrito por Portal Leo Dias
A influenciadora Virginia Fonseca acompanhou a partida do Real Madrid direto do estádio neste sábado (4/10); e vibrou ao ver Vini Jr. marcar e fazer um gesto em sua direção. Minutos antes, o funkeiro Poze do Rodo havia ironizado a relação dos dois nas redes sociais.

Assim que o jogador balançou as redes, Virginia respondeu à provocação com bom humor: “Marcou um golaço, Poze!”. O momento viralizou e alimentou ainda mais os rumores sobre a aproximação entre a apresentadora e o craque.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridReprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: X/@realmadrid
Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do VillarealReprodução: X/@realmadrid
Reprodução: Instagram/@pozevidalouca
Poze do Rodo celebrando os gols de Vini Jr.Reprodução: Instagram/@pozevidalouca
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia compartilha fotos no estádio em MadridReprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Comemoração da influenciadora no segundo gol de Vini Jr.Reprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia usou camisa 7, de Vini Jr., para assistir a partidaReprodução: Instagram/@virginia

No camarote do Santiago Bernabéu, Virginia viu o Real Madrid vencer o Villarreal por 3 a 1. Seu suposto affair, Vinícius Júnior, marcou dois gols – o primeiro em finalização por ângulo curto e o segundo de pênalti. Kylian Mbappé fechou o placar, resultado que manteve o time no topo de LaLiga.

A provocação de Poze e a resposta

Durante o jogo, Poze do Rodo assistia em sua casa e cutucou Vini Jr. nas redes. Minutos depois do primeiro gol, Virginia respondeu. Ela já vinha sendo tema de comentários por assistir à partida com a camisa do Real Madrid autografada por Vini e por aparecer no estádio ao lado de amigas.

A comemoração do atacante, com beijo para a câmera e gestos ao setor onde estava a influenciadora, foi lida por fãs como uma dedicatória a Virginia, leitura que amplificou os rumores sobre a aproximação dos dois nas últimas semanas. Porém, o camisa 7 havia falado “Wesley, para ti, te amo”, conforme leitura labial captada nas câmeras da transmissão. A mensagem seria para um amigo do jogador, que tem passado por problemas de saúde.

Após a partida, a análise da imprensa espanhola destacou o protagonismo de Vini Jr. e a satisfação do técnico Xabi Alonso com a atuação do brasileiro. “Gosto de ver o Vini sorrir”, disse o treinador, ao comentar a boa fase do atacante.

