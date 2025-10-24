Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque

A relação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. parece seguir firme, mesmo após o flagra do jogador flertando com modelos. Prova disso é a aproximação da influenciadora com a família do craque do Real Madrid, que ficou evidente nos bastidores da festa de aniversário de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe.

Nos stories, os seguidores notaram um detalhe carinhoso: Virginia se referiu à Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., como “mamma” — apelido que chamou atenção pela intimidade. As duas apareceram juntas em um camarim, se arrumando antes do evento luxuoso realizado em Goiânia (GO).

Embora o atacante não tenha comparecido à festa por conta de compromissos com o clube espanhol, os familiares de Vini marcaram presença em peso. Além da mãe, estiveram no evento o irmão mais novo do jogador, Bernardo, e a melhor amiga dele, Lídia Souza — todos recebidos com muito carinho por Virginia, que inclusive disponibilizou carona em seu jatinho e hospedagem em sua mansão.

Desde o pedido de desculpas público feito por Vini Jr. após o episódio polêmico, os dois vêm sendo vistos em clima de reconciliação.

“Estou disposta a dar uma segunda chance pra ele. Por mais que tenha errado, teve uma atitude de homem ao pedir desculpas. Achei legal da parte dele e sou grata”, disse Virginia em entrevista ao portal LeoDias.

Fonte: Portal LeoDias / Instagram

✍️ Redigido por ContilNet