Virginia chega à Madri para se encontrar com Vini Jr.

Virginia Fonseca acaba de chegar novamente a Madri, ao lado de Hebert, seu amigo e assessor, para se encontrar com Vini Jr. Mesmo se dizendo solteira, a proximidade que vai além das fronteiras com o brasileiro já não é segredo pra ninguém.

A brasileira desembarcou na cidade espanhola na manhã desta quarta-feira (1º/10). Na foto, capturada pelo portal LeoDias, a rainha de bateria da Grande Rio aparece esperando a mala na esteira do aeroporto.

Semelhante à segunda vez que foi para o país europeu, Virginia viajou em um voo comercial. Já na primeira vez, ela foi de jatinho, com os amigos.

O relacionamento – mesmo que sem títulos – de Virginia e Vini Jr. já não é mais segredo. Ao longos dos últimos meses eles se encontraram algumas vezes, e a apresentadora chegou a se hospedar na casa do atleta, tanto na Espanha como no Rio de Janeiro. Esta última, ocorreu apenas por uma noite, durante a ida para coroação da Grande Rio, quando Fonseca jantou com Tainá Castro, esposa de Éder Militao, amigo e companheiro de time de Vini.