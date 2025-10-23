Virginia chega ao lado dos filhos e da família de Vini Jr. para festa de Maria Flor

A comemoração dos três anos de Maria Flor começou em grande estilo! Virginia Fonseca chegou acompanhada dos filhos e da família de Vini Jr. para celebrar o aniversário da filha do meio no final da tarde desta quinta-feira (18/10). A influenciadora chamou atenção com sua produção e mostrou sintonia com as crianças, que encantaram com looks temáticos. O evento, inspirado na princesa Cinderela, promete uma noite mágica repleta de encantos e diversão.

No vídeo, é possível ver a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina; e o irmão mais novo do jogador, Bernardo. A criança inclusive estava mais cedo na casa da influenciadora, aproveitando para escolher um perfume da WePink e para usar na festa.

Além dos convidados, Virginia também apareceu no registro, assim como Maria Alice, a filha mais velha, e a estrela da comemoração, Maria Flor. As irmãs usam vestidos azuis, que lembram a estética da princesa da Disney. A aniversariante ainda acompanha uma tiara parecida com a que Cinderela vai ao baile na animação de 1950. Já Virginia apostou em um longo com mangas, estampas floridas e fundo azul. Além do vestido, a influenciadora ainda deixou as madeixas soltas, com um lindo penteado acompanhado do novo tom loiro da cor de cabelo.

Virginia visitou recentemente a mansão de Vinicius Jr. no Rio de Janeiro, onde passou uma noite de samba ao lado da mãe do jogador. A estadia incluiu momentos de descontração, o que indica uma proximidade crescente entre as famílias. Apesar do vínculo ainda não ter sido oficializado em termos de relacionamento amoroso, o fato de Virginia ter sido incluída nesse círculo de intimidade reflete um cenário mais amistoso e aberto entre eles.

Para a festa de 3 anos da filha Maria Flor, Virginia organizou um evento temático para a menina e preparou cada detalhe da decoração, incluindo uma mesa de aero hockey dentro da ambientação, para garantir diversão também aos adultos.