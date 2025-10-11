Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande Rio

11/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca acaba de chegar com Maria Alice e Maria Flor para curtir o Dia das Crianças na Grande Rio. A mais nova Rainha de Bateria da escola havia prometido levar as pequenas para aproveitar a festa em Duque de Caxias. Será que elas vão sambar com a mamãe?

Apesar de o Dia das Crianças ser apenas no domingo (12/10), a influenciadora decidiu antecipar a comemoração e promoveu, neste sábado (11/10), uma celebração especial para a comunidade da Grande Rio, realizada na quadra da escola de samba em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Veja as fotos

Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Reprodução / @davidbrazil
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioReprodução / @davidbrazil

Virginia levou os três filhos — Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe — para participar da festa.

Virginia acordou cedo para se arrumar, fazendo o cabelo e a maquiagem antes de seguir para o evento. Ela e as crianças usaram camisetas da escola com a frase: “Dia das Crianças. Pimpolhos da Grande Rio”.

“Olha que legal. Já estou com a blusa. Mostra a blusa aqui, Maria. Olha que linda!”, disse ela ao lado da filha.

