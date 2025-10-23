Virginia choca ao mostrar lembrancinhas do aniversário de Maria Flor

Virginia Fonseca e Zé Felipe vão celebrar nesta quinta-feira (23/10) os três anos da filha do meio, Maria Flor. A pequena terá um festão repleto de surpresas e do jeito que ela pediu, com a presença de várias princesas. Nas redes sociais, a influenciadora acabou entregando alguns spoilers e mostrou que a festa terá lembrancinhas inusitadas.
Entre as lembrancinhas mostradas por Virginia estão uma tênis com opção de personalização e também fantasias da Cinderela, uma das princesas favorita de Maria Flor.
“Quem está pagando essa surpresinha”, brincou Virginia ao descobrir a segunda lembrancinha da festa. As fantasias não tinham sido planejadas pela influenciadora e foi uma surpresa organizada pela decoradora Tana Lobo.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Virginia Fonseca e Maria Flor são clicadas durante um abraço
Instagram/Reprodução2 de 5
Virginia acordou Maria Flor com um bolo na cama
Instagram/Reprodução3 de 5
Virginia Fonseca posa com a filha do meio. Maria Flor
Instagram/Reprodução4 de 5
Virginia ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor
Reprodução/Instagram @virginia/@rsantosarantes5 de 5
Virginia Fonseca e Maria Flor posam para as redes sociais
Instagram/Reprodução
Segundo Virginia, a celebração terá como tema a história da Cinderela e a decoração já mostrada pela influenciadora nas redes sociais mostra os tons em azul na decoração e com elementos que remetem às princesas.
Leia também
-
Saiba se Zé Felipe autorizou ida dos filhos com Virginia para Espanha
-
Vídeo: Virginia é flagrada mandando selfie para Vini Jr.
-
SBT se manifesta sobre suposta insatisfação de Virginia na emissora
-
Vini Jr. deixa recado para Virginia após influencer mudar o visual
De acordo com o Portal LeoDias, além das lembrancinhas, todas as crianças vão receber um cartão de crédito para gastar na festa e podem trocar o valor por até quatro presentes para levar para casa.
Veja as lembrancinhas
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)