23/10/2025
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Virginia choca ao mostrar lembrancinhas do aniversário de Maria Flor

Virginia Fonseca e Zé Felipe vão celebrar nesta quinta-feira (23/10) os três anos da filha do meio, Maria Flor. A pequena terá um festão repleto de surpresas e do jeito que ela pediu, com a presença de várias princesas. Nas redes sociais, a influenciadora acabou entregando alguns spoilers e mostrou que a festa terá lembrancinhas inusitadas.

Entre as lembrancinhas mostradas por Virginia estão uma tênis com opção de personalização e também fantasias da Cinderela, uma das princesas favorita de Maria Flor.

“Quem está pagando essa surpresinha”, brincou Virginia ao descobrir a segunda lembrancinha da festa. As fantasias não tinham sido planejadas pela influenciadora e foi uma surpresa organizada pela decoradora Tana Lobo.

Segundo Virginia, a celebração terá como tema a história da Cinderela e a decoração já mostrada pela influenciadora nas redes sociais mostra os tons em azul na decoração e com elementos que remetem às princesas.

De acordo com o Portal LeoDias, além das lembrancinhas, todas as crianças vão receber um cartão de crédito para gastar na festa e podem trocar o valor por até quatro presentes para levar para casa.

