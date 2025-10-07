Virginia comenta possível reconciliação com Vini Jr. após vazamento de prints: “Vamos dar tempo ao tempo”

Após o vazamento de conversas de Vinicius Júnior com outras mulheres, trocadas enquanto ele e Virginia Fonseca já se envolviam, a influenciadora conversou com o portal LeoDias sobre o assunto. Questionada se ainda existem chances de voltar a falar com o jogador, ela respondeu de forma cautelosa: “Vamos dar tempo ao tempo”.

A reportagem do portal LeoDias acompanhou a saída da apresentadora do SBT e aproveitou o momento para questioná-la sobre a possibilidade de voltar a conversar com o atacante do Real Madrid.

Virginia deu uma risada sem graça e respondeu: “Cara… Não sei, vamos dar tempo ao tempo”.

Entenda o caso

O portal LeoDias noticiou com exclusividade, nesta segunda-feira (6/10), que o craque do Real Madrid manteve conversas com outras mulheres enquanto ainda “conhecia melhor” a apresentadora. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, já que coincidiu com o dia em que o jogador publicou o primeiro vídeo ao lado da influenciadora. Desde então, mais mulheres têm procurado a reportagem para relatar conversas íntimas que também teriam tido com ele.

As interações de Vini Jr. com as mulheres variavam e incluíam trocas de emojis, chamadas de vídeo, pedidos de fotos e vídeos, além da marcação de encontros casuais e viagens.

Após tomar conhecimento do caso, Virginia Fonseca afirmou ao titular deste portal que os dois estavam apenas se conhecendo e que não havia nada sério entre eles, mas que, atualmente, não têm mais nenhum relacionamento.