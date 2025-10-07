Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo

O breve envolvimento entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Jr. chegou ao fim. A informação foi confirmada por Virginia ao jornalista Leo Dias, que revelou nesta terça-feira (7/10), durante o programa Melhor da Tarde, que os dois estavam apenas “se conhecendo” e que o contato entre eles terminou após a exposição de conversas do atleta com uma modelo brasileira.

A situação veio à tona depois que Day Magalhães, modelo que teria se relacionado com o atacante, divulgou prints de mensagens trocadas com ele — inclusive enquanto Virginia estava na casa do jogador, em Madrid, na Espanha. Em resposta, a influenciadora afirmou que não havia um relacionamento sério entre os dois e que, após o episódio, decidiu encerrar o affair: “Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, disse em mensagem enviada ao colunista.

De acordo com Leo Dias, Virginia demonstrou decepção ao descobrir as conversas, mas logo tratou a situação com ironia. Ela chegou a enviar uma figurinha pelo WhatsApp com a frase: “Tudo dando errado conforme o esperado.” Já Day Magalhães, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, explicou que mantinha encontros discretos com o jogador e afirmou que ficou incomodada com a exposição. “Ficamos algumas vezes, mas nunca foi algo sério. Sempre tentei manter no off”, declarou a modelo, que revelou ainda que Vini Jr. tentou contato após o episódio, mas ela preferiu se afastar temporariamente.