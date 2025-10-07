07/10/2025
Universo POP
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe

Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo

Virginia reage com ironia após descobrir mensagens de Vini Jr. com outra mulher

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O breve envolvimento entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Jr. chegou ao fim. A informação foi confirmada por Virginia ao jornalista Leo Dias, que revelou nesta terça-feira (7/10), durante o programa Melhor da Tarde, que os dois estavam apenas “se conhecendo” e que o contato entre eles terminou após a exposição de conversas do atleta com uma modelo brasileira.

Virginia reage com ironia após descobrir mensagens de Vini Jr. com outra mulher/Foto: Reprodução

A situação veio à tona depois que Day Magalhães, modelo que teria se relacionado com o atacante, divulgou prints de mensagens trocadas com ele — inclusive enquanto Virginia estava na casa do jogador, em Madrid, na Espanha. Em resposta, a influenciadora afirmou que não havia um relacionamento sério entre os dois e que, após o episódio, decidiu encerrar o affair: “Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, disse em mensagem enviada ao colunista.

De acordo com Leo Dias, Virginia demonstrou decepção ao descobrir as conversas, mas logo tratou a situação com ironia. Ela chegou a enviar uma figurinha pelo WhatsApp com a frase: “Tudo dando errado conforme o esperado.” Já Day Magalhães, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, explicou que mantinha encontros discretos com o jogador e afirmou que ficou incomodada com a exposição. “Ficamos algumas vezes, mas nunca foi algo sério. Sempre tentei manter no off”, declarou a modelo, que revelou ainda que Vini Jr. tentou contato após o episódio, mas ela preferiu se afastar temporariamente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost