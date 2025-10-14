Virgínia dá segunda chance a Vini Jr.: como saber se é o certo?

Virginia Fonseca admitiu que dará uma segunda chance para Vini Jr. após fim do affair por causa de prints do jogador conversando com outra mulher. O término de Virginia e Vinicius Jr. aconteceu após Day Magalhães expor conversas íntimas trocadas com o atleta.
Em entrevista ao Leo Dias, Virgínia comentou: “A gente está conversando e vamos ver. Estou disposta a dar uma segunda chance.”
Familiares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia Fonseca
“Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem [com o texto de desculpas]. Ele veio pedir desculpas, então eu achei legal da parte dele. Sou grata. Agradeci ele pelo texto e é isso”, emendou.
A coluna Pouca Vergonha já deu dicas sobre como saber se o crush/affair vale uma segunda chance. A psicóloga especialista em relacionamentos Bruna Dandara aponta que, na hora de tomar essa decisão, pode-se fazer algumas perguntas, como:
- Como você se sentiu na presença daquele outro, quais foram as suas emoções?
- O que passava na sua cabeça ao estar naquele momento com aquela pessoa no encontro?
- Teve algum momento em que se sentiu entediado(a) ou que não estava fluindo como achou que deveria?
- A outra pessoa engajou em assuntos sobre você e vice-versa?
- Senti vontade de continuar conversando ou só queria que acabasse logo?
- Essa pessoa demonstra valores ou atitudes que se aproximam do que eu quero em um relacionamento?
“Os sinais são um conjunto de atitudes que justamente nos esclarecem que a pessoa também quer que aquilo prossiga”, explica.
Para a profissional, bons sinais são perceber que se sentiu bem na presença da pessoa, conseguiu ser você mesma e falou sobre assuntos com fluidez. Você saiu leve, com energia positiva, e não esgotada ou com dúvidas sobre si mesma? Nesses casos, seria um sim.