14/10/2025
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em "Vale Tudo": cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Virgínia dá segunda chance a Vini Jr.: como saber se é o certo?

Virginia Fonseca admitiu que dará uma segunda chance para Vini Jr. após fim do affair por causa de prints do jogador conversando com outra mulher. O término de Virginia e Vinicius Jr. aconteceu após Day Magalhães expor conversas íntimas trocadas com o atleta.

Em entrevista ao Leo Dias, Virgínia comentou: “A gente está conversando e vamos ver. Estou disposta a dar uma segunda chance.”

Familiares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia Fonseca

Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem [com o texto de desculpas]. Ele veio pedir desculpas, então eu achei legal da parte dele. Sou grata. Agradeci ele pelo texto e é isso”, emendou.

A coluna Pouca Vergonhadeu dicas sobre como saber se o crush/affair vale uma segunda chance. A psicóloga especialista em relacionamentos Bruna Dandara aponta que, na hora de tomar essa decisão, pode-se fazer algumas perguntas, como:

  • Como você se sentiu na presença daquele outro, quais foram as suas emoções?
  • O que passava na sua cabeça ao estar naquele momento com aquela pessoa no encontro?
  • Teve algum momento em que se sentiu entediado(a) ou que não estava fluindo como achou que deveria?
  • A outra pessoa engajou em assuntos sobre você e vice-versa?
  • Senti vontade de continuar conversando ou só queria que acabasse logo?
  • Essa pessoa demonstra valores ou atitudes que se aproximam do que eu quero em um relacionamento?

Virginia Fonseca revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação

Familiares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia Fonseca

"Disposta", diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.

Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

“Os sinais são um conjunto de atitudes que justamente nos esclarecem que a pessoa também quer que aquilo prossiga”, explica.

Para a profissional, bons sinais são perceber que se sentiu bem na presença da pessoa, conseguiu ser você mesma e falou sobre assuntos com fluidez. Você saiu leve, com energia positiva, e não esgotada ou com dúvidas sobre si mesma? Nesses casos, seria um sim.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

