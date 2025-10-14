Virgínia dá segunda chance a Vini Jr.: como saber se é o certo?

Virginia Fonseca admitiu que dará uma segunda chance para Vini Jr. após fim do affair por causa de prints do jogador conversando com outra mulher. O término de Virginia e Vinicius Jr. aconteceu após Day Magalhães expor conversas íntimas trocadas com o atleta.

Em entrevista ao Leo Dias, Virgínia comentou: “A gente está conversando e vamos ver. Estou disposta a dar uma segunda chance.”

“Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem [com o texto de desculpas]. Ele veio pedir desculpas, então eu achei legal da parte dele. Sou grata. Agradeci ele pelo texto e é isso”, emendou.

A coluna Pouca Vergonha já deu dicas sobre como saber se o crush/affair vale uma segunda chance. A psicóloga especialista em relacionamentos Bruna Dandara aponta que, na hora de tomar essa decisão, pode-se fazer algumas perguntas, como:

Como você se sentiu na presença daquele outro, quais foram as suas emoções?

O que passava na sua cabeça ao estar naquele momento com aquela pessoa no encontro?

Teve algum momento em que se sentiu entediado(a) ou que não estava fluindo como achou que deveria?

A outra pessoa engajou em assuntos sobre você e vice-versa?

Senti vontade de continuar conversando ou só queria que acabasse logo?

Essa pessoa demonstra valores ou atitudes que se aproximam do que eu quero em um relacionamento?

“Os sinais são um conjunto de atitudes que justamente nos esclarecem que a pessoa também quer que aquilo prossiga”, explica.

Para a profissional, bons sinais são perceber que se sentiu bem na presença da pessoa, conseguiu ser você mesma e falou sobre assuntos com fluidez. Você saiu leve, com energia positiva, e não esgotada ou com dúvidas sobre si mesma? Nesses casos, seria um sim.