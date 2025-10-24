24/10/2025
Universo POP
Virginia deixa escapar apelido carinhoso para mãe de Vini Jr.: “Mama”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia-deixa-escapar-apelido-carinhoso-para-mae-de-vini-jr.:-“mama”

Virginia Fonseca acabou revelando o apelido carinhoso que usa com a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, em um story após o fim da festa de Maria Flor, que aconteceu nesta quinta-feira (24/10). Enquanto apresentava as pessoas que a estavam acompanhando em seu camarim, a influenciadora chamou a suposta sogra de “mama”.

“Estamos aqui finalizando nossa noite. Mama, Lu, Nick, cadê a Pri?”, falou mostrando cada uma das pessoas que a estavam acompanhando, sendo a mãe do atleta, Fernanda Cristina, sendo chamada pelo apelido “mama”.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Mãe de Virginia com a mãe do Vini JrFoto: Reprodução
Reprodução/@virginia
Virginia Fonseca e Fernanda Cristina em outro momento na quadra da Grande Rio.Reprodução/@virginia
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos

A família do jogador do Real Madrid esteve em peso no aniversário da sua filha do meio com o ex-marido, Zé Felipe. Além de Fernanda Cristina, o irmão caçula do atleta, Bernardo, e sua melhor amiga, Lídia Souza, também marcaram presença no evento e na casa de Virginia.

A família de Zé Felipe também esteve presente na comemoração, assim como o próprio cantor, e Poliana e Leonardo, que foram prestigiar a neta. “Indo com muito amor comemorar o niver da nossa princesa amada, Floflô”, escreveu a avó na ocasião.

ContilNet Notícias

