Virginia diz que acreditou em romance e que Vini Jr. foi “decepção”

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a falar sobre o fim do seu affair com o jogador de futebol Vini Jr., do Real Madrid. O romance, que sequer chegou a ser oficializado, acabou depois que prints revelaram conversas do atleta com uma modelo brasileira. Em entrevista, a ex-esposa de Zé Felipe disse que ficou “decepcionada” com a situação.

“A gente acredita”

Virginia Fonseca marcou presença na quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (7/10) e voltou a ser questionada sobre a relação com Vinicius Jr. “A gente conversou, a gente se resolveu e tá tudo certo”, disse a influenciadora ao portal Leo Dias, revelando que eles conversaram sobre os prints que viralizaram.

A famosa confirmou, mais uma vez, que o romance chegou mesmo a um fim. “Sim, na verdade, nem começou, né? Aí acabou antes de começar. A gente estava só se conhecendo, não tinha nada sério, mas aconteceu isso, cada um segue sua vida. Desejo sucesso pra ele e cada um na sua caminhada.”

Questionada se acreditava que tudo poderia ser diferente e se o romance poderia engrenar, Virginia foi sincera: “Cara, a gente acredita, né? Até que prove o contrário, a gente tá acreditando”, afirmou.

Virginia Fonseca durante entrevista com Lucas Pasin

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca fala sobre Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Ao encerrar sua fala, a apresentadora do Sabadou ressaltou que tudo foi uma grande “decepção” e que, agora, ela quer focar nos filhos. “Com certeza [foi uma decepção], mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Vamo focar agora no Carnaval, minhas filhas, meus filhos, e é isso. Tô sendo feliz e é isso que importa”, disse.

Reconciliação?

Se engana quem acha que Virginia Fonseca está sofrendo por Vini Jr. Segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, a influenciadora já teria virado a página e confidenciado aos amigos que decidiu “abrir mão” do jogador do Real Madrid por sentir falta do convívio familiar.

Fontes próximas à influenciadora garantem que, após o término do rápido romance com o atacante, o próximo passo da apresentadora pode ser tentar reconquistar o ex-marido, Zé Felipe, que atualmente vive affair com Ana Castela.

Virginia Fonseca e Zé Felipe foram casados por cinco anos, mas a relação terminou em maio. Juntos, eles têm três filhos: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 1 ano.

