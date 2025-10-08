08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Virginia diz que acreditou em romance e que Vini Jr. foi “decepção”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-diz-que-acreditou-em-romance-e-que-vini-jr.-foi-“decepcao”

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a falar sobre o fim do seu affair com o jogador de futebol Vini Jr., do Real Madrid. O romance, que sequer chegou a ser oficializado, acabou depois que prints revelaram conversas do atleta com uma modelo brasileira. Em entrevista, a ex-esposa de Zé Felipe disse que ficou “decepcionada” com a situação.

Leia também

“A gente acredita”

Virginia Fonseca marcou presença na quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (7/10) e voltou a ser questionada sobre a relação com Vinicius Jr. “A gente conversou, a gente se resolveu e tá tudo certo”, disse a influenciadora ao portal Leo Dias, revelando que eles conversaram sobre os prints que viralizaram.

A famosa confirmou, mais uma vez, que o romance chegou mesmo a um fim. “Sim, na verdade, nem começou, né? Aí acabou antes de começar. A gente estava só se conhecendo, não tinha nada sério, mas aconteceu isso, cada um segue sua vida. Desejo sucesso pra ele e cada um na sua caminhada.”

Questionada se acreditava que tudo poderia ser diferente e se o romance poderia engrenar, Virginia foi sincera: “Cara, a gente acredita, né? Até que prove o contrário, a gente tá acreditando”, afirmou.

8 imagensVirginia Fonseca e Vini Jr.Virginia Fonseca e Vini Jr.Virginia Fonseca e Vini Jr.Virginia Fonseca fala sobre Vini Jr. Virginia Fonseca e Vini Jr.Fechar modal.1 de 8

Virginia Fonseca durante entrevista com Lucas Pasin

Metrópoles2 de 8

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Internet.3 de 8

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais4 de 8

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.5 de 8

Virginia Fonseca fala sobre Vini Jr.

Metrópoles6 de 8

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.7 de 8

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Reprodução/Instagram8 de 8

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais.

Ao encerrar sua fala, a apresentadora do Sabadou ressaltou que tudo foi uma grande “decepção” e que, agora, ela quer focar nos filhos. “Com certeza [foi uma decepção], mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Vamo focar agora no Carnaval, minhas filhas, meus filhos, e é isso. Tô sendo feliz e é isso que importa”, disse.

Reconciliação?

Se engana quem acha que Virginia Fonseca está sofrendo por Vini Jr. Segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, a influenciadora já teria virado a página e confidenciado aos amigos que decidiu “abrir mão” do jogador do Real Madrid por sentir falta do convívio familiar.

Fontes próximas à influenciadora garantem que, após o término do rápido romance com o atacante, o próximo passo da apresentadora pode ser tentar reconquistar o ex-marido, Zé Felipe, que atualmente vive affair com Ana Castela.

Virginia Fonseca e Zé Felipe foram casados por cinco anos, mas a relação terminou em maio. Juntos, eles têm três filhos: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 1 ano.

Assista:

Em entrevista, Virgínia disse que Vini Jr. assumiu que falava com outras mulheres e que pediu desculpas para ela. pic.twitter.com/AtCS3MasbM

— Central Reality (@centralreality) October 8, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost