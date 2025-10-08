Virginia diz ter ficado decepcionada após término polêmico com Vini Jr

Virginia Fonseca afirmou ter sofrido “uma decepção” após vazar conversas entre outras mulheres com o jogador de futebol Vinicius Jr., com vivia um affair. A influenciadora ainda voltou a afirmar que não teve nada sério com o atleta.

“A gente estava só se conhecendo, não tinha nada sério. Mas aconteceu isso e cada um segue sua vida. Desejo sucesso para ele”, disse ela em papo com o portal Leo Dias.

Além de dizer que achou que seria diferente a relação com o jogador, Virginia respondeu que sim quando questionada sobre o sentimento de decepção em relação ao término turbulento.

“Foi uma decepção?”, questionou a repórter Monique Arruda. “Com certeza! Mas tudo bem. Tá tudo certo, tudo maravilhoso, tudo incrível!”, finalizou.

Entenda a confusão

Logo após deixar a Espanha, onde se hospedou na casa de Vini Jr., Virginia foi surpreendida pela divulgação de supostas mensagens trocadas entre o jogador e a modelo Day Magalhães. As conversas, reveladas pelo portal Leo Dias, rapidamente tomaram conta das redes sociais e motivaram o fim da relação entre a influenciadora e o craque do Real Madrid.

Nos prints, Vini Jr. aparece reagindo às publicações da modelo com emojis, comentários e convites para videochamadas. Ele ainda demonstra interesse em encontrá-la pessoalmente. A aproximação entre os dois teria começado em maio e seguia ativa desde então.

Em uma das trocas mais recentes, o jogador teria respondido a um vídeo postado por Day com emoji de olhos. Ao ser questionado por ela sobre onde estava, ele responde: “Longe. Coreia e você?”. A modelo menciona estar nas Maldivas, e ele rebate em tom de brincadeira: “Tá namorando aí, né? Hahaha”.

As mensagens também incluem registros de ligações e conversas sobre hospedagem. Em maio, o atleta teria escrito: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”, ao que Day respondeu: “Você fica lindo de smoking”, seguido de emojis apaixonados. Em seguida, ele pede os dados do passaporte dela, e ela confirma o envio.

Virginia confirmou o fim do romance logo depois. Em mensagem enviada ao jornalista Leo Dias e exibida no programa Melhor da Tarde, da Band, a empresária disse: “Eu e o Vini estávamos nos conhecendo, a gente não tinha nada sério. Mas agora a gente não tem mais nada mesmo”.