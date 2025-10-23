Virginia é envolvida em polêmica após decoradora apontar plágio

A decoradora Andréa Guimarães usou as redes sociais nesta quinta-feira (23/10) para fazer um desabafo que deu o que falar na web.

Conhecida por produzir eventos para nomes como Ana Paula Siebert, Bruna Biancardi e Eliana, ela afirmou que uma de suas decorações com o tema Cinderela, criada há três anos, teria sido copiada por outra profissional.

Para sustentar a acusação, Andréa publicou fotos comparando os detalhes das produções.

“Sejam criativos”

Visivelmente incomodada, a decoradora destacou elementos que, segundo ela, teriam sido reproduzidos de forma idêntica, como o desenho, a estante, o bule e até a xícara.

“Sejam criativos pelo amor de Deus. Até o desenho? É demais!”, escreveu nos Stories. Em outra publicação, reforçou o descontentamento:

“Eu só dei um detalhe pra vocês, que vocês se inspirem, gente, é uma coisa, mas copiar exatamente é uma vergonha.”

Festa de Maria Flor

A polêmica ganhou força porque o cenário citado por Andréa é o da festa de aniversário de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que completa 3 anos em evento que será realizado em Goiânia nessa quinta-feira (23/10).

A celebração, que também tem como tema a Cinderela, está sendo decorada por Tana Lobo. Embora Andréa não tenha mencionado nomes, internautas associaram imediatamente a reclamação à comemoração da influenciadora.

Em meio à repercussão, Andréa voltou a defender a importância da originalidade no mercado de festas.

“Isso só mostra quem é competente. Se eu trancar numa sala, aí, cria, vamos ver quem cria, quem tem ideia, quem sabe de cor o nome de todos os personagens, a história, a criação, tudo. Por isso que eu falo, as pessoas não estudam e ainda copiam”, declarou.