Virginia e Lucas Guedez sambam juntos em ensaio da Grande Rio após rumores de briga

22/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
A influenciadora Virginia Fonseca e o humorista Lucas Guedez voltaram a aparecer juntos em público após rumores de desentendimento. Os dois foram vistos sambando lado a lado durante o ensaio da Grande Rio, realizado nesta terça-feira (21/10), no Rio de Janeiro.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Virginia e Lucas surgem sorridentes e descontraídos, acompanhando o ritmo da bateria da escola de samba. A aparição chamou atenção dos fãs porque, nas últimas semanas, os dois haviam sido alvo de especulações sobre um possível afastamento.

Veja as fotos

Fotos: Ygor Marques
Virginia FonsecaFotos: Ygor Marques
Reprodução: Portal LeoDias
Virgínia celebra festa de Dia das Crianças na Grande Rio e lança meta: “Rumo a 2 milhões até o Carnaval!”Reprodução: Portal LeoDias
Brazil News
Virginia Fonseca e Lucas GuedezBrazil News

As imagens mostram os influenciadores trocando risadas e dançando juntos, o que bastou para reacender comentários sobre uma possível reconciliação. Nos vídeos, é possível ver Virginia interagindo com Lucas de forma natural, enquanto o público ao redor vibra com o momento.

Os rumores sobre uma crise na amizade entre os dois começaram após a diminuição de aparições conjuntas e publicações que fãs interpretaram como indiretas nas redes sociais. Nenhum dos dois havia se manifestado diretamente sobre o assunto até o momento do ensaio.

O ensaio da Grande Rio contou com a presença de diversas personalidades, e o momento entre Virginia e Lucas rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

