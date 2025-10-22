Virginia e os filhos embarcam em jato rumo a Goiânia para celebrar festa de Maria Flor

22/10/2025
Virginia Fonseca postou uma foto no Instagram na noite desta quarta-feira (22/10) ao lado dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na publicação, posou com as crianças em frente ao jatinho particular, que segue para Goiânia, onde acontecerá a festa de três anos de Floflô. A empresária agradeceu pelos dias intensos de trabalho em São Paulo e afirmou que estão voltando para casa.

A influenciadora agradeceu pelos dias intensos de trabalho em São Paulo e afirmou que estão voltando para casa: “Depois de dias intensos de trabalho, vamos para casa! Que Deus nos acompanhe!”, escreveu.

Maria Flor completou 3 anos nesta quarta-feira (22/10) e ganhou uma surpresa da mãe logo cedo. A influenciadora invadiu o quarto da menina com um bolo de aniversário enquanto ela e a irmã, Maria Alice, ainda dormiam, registrando o momento nas redes sociais.

A festa oficial acontece nesta quinta-feira (23/10) e terá como tema a princesa Cinderela. O evento, que levou dez dias para ser montado, contará com itens personalizados e até um palco em formato de carruagem.

