Virginia e os filhos embarcam em jato rumo a Goiânia para celebrar festa de Maria Flor

Virginia Fonseca postou uma foto no Instagram na noite desta quarta-feira (22/10) ao lado dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na publicação, posou com as crianças em frente ao jatinho particular, que segue para Goiânia, onde acontecerá a festa de três anos de Floflô. A empresária agradeceu pelos dias intensos de trabalho em São Paulo e afirmou que estão voltando para casa.

Virginia posa com os filhos no jato rumo à Goiânia para festa de Maria Flor
Virginia e Maria Flor
Virginia Fonseca usa vestido com mais de cinco quilos para ensaio da Grande Rio
Virginia Fonseca e Lucas Guedez sambam juntos em ensaio da Grande Rio após rumores de desentendimento

Maria Flor completou 3 anos nesta quarta-feira (22/10) e ganhou uma surpresa da mãe logo cedo. A influenciadora invadiu o quarto da menina com um bolo de aniversário enquanto ela e a irmã, Maria Alice, ainda dormiam, registrando o momento nas redes sociais.

A festa oficial acontece nesta quinta-feira (23/10) e terá como tema a princesa Cinderela. O evento, que levou dez dias para ser montado, contará com itens personalizados e até um palco em formato de carruagem.