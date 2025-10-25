25/10/2025
Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 mil de Vini Jr.

Virginia já chegou a Madri sendo mimada por Vini Jr.! Neste sábado (25/10), a influenciadora compartilhou a surpresa que recebeu ao desembarcar: um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma bolsa da Prada, avaliada em R$25 mil. Embora ela não tenha revelado o remetente, sua melhor amiga contou que “ajudou” a escolher o presente e deu a entender que se tratava do craque do Real Madrid.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou o presente deixado sob a cama: o buquê de rosas vermelhas acompanhado da sacola da grife italiana Prada. Em seguida, ela publicou um vídeo abrindo o mimo e revelou que se tratava de uma bolsa branca em versão mini, carregada de luxo.

Foto/Instagram
Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 milFoto/Instagram
Foto/Instagram
Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 milFoto/Instagram
Foto/Instagram
Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 milFoto/Instagram
Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Virginia falou com a reportagem do Portal LeoDias ao desembarcar em Madri / Portal LeoDias
Virginia falou com a reportagem do Portal LeoDias ao desembarcar em Madri / Portal LeoDias
Foto/Instagram
Virginia é recebida em Madri com buquê de rosas e bolsa de R$25 milFoto/Instagram

No Brasil, o item pode ser adquirido por R$ 24.500, mas, para deixar o presente ainda mais exclusivo, Vini personalizou a bolsa com um chaveiro de ursinho em tons de rosa: “Ai que bonitinho”, ela reagiu. Quando Duda Freire contou que ajudou a escolher o presente, ela deu risada: “Tá se achando, tá se achando”.

Vale lembrar que, mais cedo, Virginia conversou com a equipe do portal diretamente do aeroporto. A influenciadora contou que está com novas expectativas para aproveitar a viagem e já organizou alguns passeios em Madri. Além disso, ela revelou que vai assistir ao clássico entre Real Madrid e Barcelona, mas preferiu fazer mistério ao ser questionada sobre um possível pedido de namoro de Vini Jr.

