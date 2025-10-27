27/10/2025
Virginia e Vini Jr. curtem viagem com Éder Militão e Tainá

Escrito por Metrópoles
virginia-e-vini-jr.-curtem-viagem-com-eder-militao-e-taina

Virginia e Vini Jr. aproveitaram os dois dias de folga do jogador no Real Madrid para embarcar em uma viagem acompanhados dos amigos Tainá e Éder Militão.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias nessa segunda-feira (27/10) o destino escolhido foi um país vizinho à França, Mônaco onde o casal pôde passar momentos juntos longe da rotina de treinos e compromissos do time europeu.

A influenciadora já compartilhou registros da viagem nos stories do Instagram, embora não tenha mostrado os demais acompanhantes.

Reencontrou affair

A viagem também marcou o reencontro da influenciadora com Vini, na capital espanhola, depois de um período de distanciamento após o camisa 7 ter sido exposto nas redes por mulheres.

Neste domingo (26/10), o quarteto se reuniu para um jantar acompanhado de Rodrygo, outro jogador do Real Madrid, em um momento que reforçou a proximidade entre os atletas e suas parceiras.

6 imagensVini Jr. e Virginia FonsecaVirginia Fonseca e Vini Jr. Vini Jr. e Virginia FonsecaVirginia Fonseca e Vini Jr.Virginia Fonseca e Vini Jr.Fechar modal.1 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Reprodução/Internet.2 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Internet.3 de 6

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Instagram/Reprodução4 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução5 de 6

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.6 de 6

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Internet.

Lucas Guedez comentou relação

Lucas Guedez, amigo de Virginia e co-apresentador do programa Sabadou com Virginia, comentou em entrevista ao portal LeoDias que torce pelo casal.

“Eles estão se gostando bastante”, afirmou, e ainda acrescentou que a expectativa é grande para um possível pedido de namoro em breve. Guedez contou ainda que já conheceu Vini pessoalmente e acompanhou de perto a interação do casal durante a viagem.

Pedido de namoro?

Nas redes sociais, internautas especulam que a viagem curta pode ser o momento escolhido por Vini Jr. para fazer o tão aguardado pedido de namoro à influenciadora. Será?

