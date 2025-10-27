Virginia e Vini Jr. curtem viagem com Éder Militão e Tainá

Virginia e Vini Jr. aproveitaram os dois dias de folga do jogador no Real Madrid para embarcar em uma viagem acompanhados dos amigos Tainá e Éder Militão.
Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias nessa segunda-feira (27/10) o destino escolhido foi um país vizinho à França, Mônaco onde o casal pôde passar momentos juntos longe da rotina de treinos e compromissos do time europeu.
A influenciadora já compartilhou registros da viagem nos stories do Instagram, embora não tenha mostrado os demais acompanhantes.
Leia também
-
Virginia Fonseca reage ao ser chamada de “Maria Chuteira”
-
Vídeo: Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez
-
Virginia comparece ao jogo de Vini Jr. em Madri. Veja
-
Filhas de Virginia fazem unha em cabine; dermatos alertam sobre riscos
Reencontrou affair
A viagem também marcou o reencontro da influenciadora com Vini, na capital espanhola, depois de um período de distanciamento após o camisa 7 ter sido exposto nas redes por mulheres.
Neste domingo (26/10), o quarteto se reuniu para um jantar acompanhado de Rodrygo, outro jogador do Real Madrid, em um momento que reforçou a proximidade entre os atletas e suas parceiras.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Reprodução/Internet.2 de 6
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Reprodução/Internet.3 de 6
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Instagram/Reprodução4 de 6
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Instagram/Reprodução5 de 6
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Redes sociais.6 de 6
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Internet.
Lucas Guedez comentou relação
Lucas Guedez, amigo de Virginia e co-apresentador do programa Sabadou com Virginia, comentou em entrevista ao portal LeoDias que torce pelo casal.
“Eles estão se gostando bastante”, afirmou, e ainda acrescentou que a expectativa é grande para um possível pedido de namoro em breve. Guedez contou ainda que já conheceu Vini pessoalmente e acompanhou de perto a interação do casal durante a viagem.
Pedido de namoro?
Nas redes sociais, internautas especulam que a viagem curta pode ser o momento escolhido por Vini Jr. para fazer o tão aguardado pedido de namoro à influenciadora. Será?