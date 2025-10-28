28/10/2025
Virginia e Vini Jr. posam coladinhos em registros com Éder Militão e Tainá Castro

Veio aí! Virginia e Vini Jr apareceram juntinhos em novas fotos ao lado dos amigos Éder Militão e Tainá Castro. A influenciadora repostou o álbum compartilhado por Éder no story do Instagram, nesta terça-feira (28/10), e animou os fãs ao posar com abraçada com Vini Jr. Os registros são da rápida viagem que o grupo fez para Mônaco, no começo desta semana.

Vini e Éder, jogadores do Real Madrid, aproveitaram o fato de terem dois dias de folga do time europeu para curtir um passeio em Mônaco, país próximo à França, com as respectivas companheiras e amigos próximos.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Vini Jr. pede Virginia em namoroFoto/Instagram
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogarReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Reprodução/Instagram @virginia
Viginia e Vini Jr. posam coladinhos em registros com Éder Militão e Tainá CastroReprodução/Instagram @virginia

Vale ressaltar que a viagem foi marcada por um momento para lá de especial para Virginia e Vini Jr. O jogador oficializou a relação com a influenciadora e pediu a mãe das Marias e de José Leonardo em namoro.

Os dois compartilharam as imagens da surpresa romântica, nesta terça-feira (28/10), nas redes sociais e mostraram que o pedido aconteceu no quarto, com direito a cama repleta de rosas formando as iniciais do casal, alianças e até bichinhos de pelúcia.

